Учительницу истории задержали за попытку поджечь военкомат в воронежской Россоши

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Учительница истории в городе Россошь попыталась поджечь местный военкомат в понедельник, 31 июля. Информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердил собственный источник.

На это действие ее подтолкнули телефонные мошенники. Официально правоохранители пока не комментировали данный эпизод.

СМИ сообщают, что Ольге П. 24 года. В понедельник она подъехала к зданию военкомата и якобы бросила в него бутылку с зажигательной смесью - коктейль Молотова. Ее задержали полицейские.

Якобы девушка призналась, что ранее ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он уверял, что с ее счетами кто-то выполняет мошеннические действия. А чуть позже ей снова позвонили. Но уже якобы из полиции и попросили помочь задержать преступника. Для этого ее уговорили подойти к зданию военкомата и бросить коктейль Молотова.