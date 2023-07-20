В Воронеже капитально отремонтируют 276 учреждений образования

фото: Воронежская городская Дума

На заседании рабочей группы с участием чиновников профильных структур мэрии и председателя КСП Елены Литвинчук депутаты воронежской горДумы продолжили формирование муниципальной программы по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования на 2024-2033 годы.

Заседание провел заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов.

Исполняющая обязанности заместителя главы администрации по социальной политике Любовь Кулакова представила парламентариям предварительный расчет необходимых расходов на реализацию запланированных мероприятий.

Так, предстоит провести капитальный ремонт в 276 городских учреждениях образования на общую сумму 11 миллиардов 212 миллионов рублей. В программу включили 107 школ, 151 детский сад и 18 учреждений дополнительного образования.

При поддержке федерального бюджета в следующем году планируется отремонтировать МБОУ СОШ №№29, 57, 90, МБОУЛ МОК №2, МБОУ УВК им. Киселева А.П. Совокупная стоимость работ в 2024 году оценивается в сумму более 820 миллионов рублей.

фото: Воронежская городская Дума

По словам председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям Андрея Соболева, по каждому их учреждений еще предстоит разработать проектно-сметную документацию. А пока за основу расчетов взяли средние цифры.

- Реализация программы позволит решить основные вопросы: ремонт кровли, фасадов, входных групп, электрики, замену сантехники, косметический ремонт, - добавил Соболев.

Заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов поручил депутатам в течение 14 дней изучить представленный проект программы и внести предложения по ее реализации.