Кома после коррекции век: адвокат из Воронежа прокомментировала неудачную пластическую операцию

Фото из архива "КП" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В связи с историей с жительницей Воронежа, впавшей в кому после проведения пластической операции, мы задались вопросом: а можно ли обезопасить себя от подобного риска? Реально ли предугадать такие трагические последствия, и как это сделать? А если проблемы все-таки возникли, то как отстоять свои права?

За комментариями мы обратились к адвокату Галине Белик, которая имеет опыт защиты пациентов, пострадавших от медицинских вмешательств.

ВСЕСТОРОННЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

По мнению Галины, главная проблема здесь кроется в том, что в медицине бывает непросто доказать вину врача. И вовсе не потому, что многие клиники просят пациента подписать расписки о принятии возможных рисков. На самом деле такая бумага может иметь значение только в случае, когда негативные последствия возникли по причине сокрытия пациентом имеющихся у него заболеваний или аллергии. Хотя, по большому счету, и это не так.

- Дорожащая своей репутацией клиника должна перед хирургическим вмешательством провести максимальное обследование пациента на наличие возможных противопоказаний к проведению операции, - считает Галина Белик. - Часто человек может и сам не догадываться о сопутствующих патологиях или аллергии.

Конечно, такое расширенное обследование требует дополнительных средств и времени, поэтому многие клиники от него отказываются. В этом случае адвокат советует не пренебрегать своим здоровьем и сдать анализы в другом месте. Лучше потратиться, чем потом жалеть о последствиях.

- А вот если человека даже не спросили о возможных противопоказаниях и причинили в итоге вред, то это однозначная вина клиники, - продолжает Галина. - Бывают, конечно, случаи, когда предугадать последствия объективно невозможно, однако это происходит крайне редко. Для таких ситуаций в клинике должен быть набор реанимационных и противошоковых средств.

НЕ СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ - НЕ ПОДПИСЫВАЙ!

Обычно юристы настаивают, чтобы перед подписанием документов и договора пациенты внимательно их читали. Но это, как правило, типовые бланки, составленные в интересах клиники и не допускающие внесения в них никаких дополнительных сведений или условий. Как быть в этом случае?

- Если вы не согласны с условиями, то имеете право отказаться от услуг этой клиники и обратиться в другую, - рекомендует адвокат. - Если в условиях договора есть явные нарушения, можете пожаловаться в Роспотребнадзор или подать гражданский иск.

На что еще обращать внимание?

- У организации должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности. Смотрите на стаж хирурга (в идеале он должен быть не менее пяти лет) и на его специализацию - какие именно операции он делал.

В случае негативных последствий вмешательства или получения не того результата есть ли шанс доказать вину врачей и добиться компенсации?

- Конечно, есть. Обычно я оцениваю их 50 на 50%. Бывает, что сразу говорю клиентам о бесперспективности тяжб с врачами - в случае, когда в документах все было оговорено. Если же вреда здоровью нет, но ваши ожидания обмануты, вы можете обратиться к независимым медэкспертам в специализированные учреждения. В Воронеже их почти нет, но есть в Москве. Это услуга дорогая, однако, заручившись таким заключением, можно идти в суд и выиграть его.

«ДУМАЮ, У ПАЦИЕНТКИ БЫЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПЛАСТИКИ»

В истории с впавшей в кому после пластической операции жительницей Воронежа адвокат рекомендует родственникам пострадавшей написать жалобу в Следственный комитет. На основании этого обращения там проведут расследование с привлечением комиссии врачей. Потерпевшая сторона может нанять своего адвоката, который порекомендует следствию подобрать необходимых экспертов, которым доверяет, а также правильно сформулирует перечень вопросов к ним.

Эта комиссия изучит анамнез, с чем и в каком состоянии поступил в клинику пациент. Затем эксперты оценят действия врачей, медицинские документы и наступившие последствия.

- Здесь часто возникает проблема заполнения документов, что может потом не позволить доказать вину врачей. Например, в карточке пациента появится нужная запись или диагноз вместо реальных. Тогда комиссии будет сложно доказать, что были произведены какие-то манипуляции. Но в данном случае, думаю, она придет к выводу, что либо это были какие-то особенности здоровья пациентки, не позволявшие делать ей пластику (но тогда они должны были это выяснить), либо это ошибка врачей.

Если пациентку заранее попросили подписать акт выполненных работ (по неофициальным данным, на такую ситуацию обратили внимание ее родственники), то это однозначно вина клиники, говорящая не в пользу ее репутации, считает Галина Белик. Обычно такие документы – сигнал о том, что результат операции может сильно отличаться от обещанного и от ожидания пациента. Этот акт призван обезопасить клинику от ситуации, когда пациент приходит с претензиями спустя какое-то время. Тогда врачи могут ответить, что человек проводил еще какие-то манипуляции после операции, и именно они стали причиной негативных последствий.

- Однако здесь пациентка клиники даже не покидала. И в силу ее состояния не имела возможности подписать такой документ. А это само по себе незаконное действие. И от уголовной ответственности, в случае доказательства их вины, этот акт врачей не освободит.