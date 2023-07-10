Уроженка Воронежа впала в кому после пластической операции: медики считают причиной аллергию на лекарства

Елена должна была прийти в себя, но этого так и не произошло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несложное хирургическое вмешательство должно было улучшить качество жизни 36-летней уроженки Воронежа Елены. Однако на операционном столе отлаженный медицинский механизм дал сбой. Женщина впала в кому, из которой не выходит уже несколько месяцев.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЖИЛА В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

История, о которой рассказали в социальных сетях 9 июля, произошла в апреле.

Уроженка столицы Черноземья решила сделать блефаропластику (коррекцию век) в городской клинической больнице Пятигорска. По предварительной информации, она сдала все необходимые анализы, которые не выявили никаких противопоказаний для процедуры. Однако во время операции состояние пациентки резко ухудшилось. Кислород упал, начался анафилактический шок, затем - остановка сердца. Якобы организм так среагировал на анестезию. По неофициальным данным, медики реанимировали женщину и доделали блефаропластику. Елена должна была прийти в себя, но этого так и не произошло.

Официальных сведений по ситуации крайне мало. Собственный источник «КП-Воронеж» рассказал, что операция была плановой. Женщина подписала информированное согласие на проведение вмешательства. Предварительно прошла необходимые исследования на основные препараты. Однако реакцию дал вспомогательный компонент. Из-за этого пациентка и впала в кому во время процедуры.

Также выяснилось, что уроженка Воронежа уже продолжительное время жила в Кавказских Минеральных Водах. Что снимает вопросы о том, почему женщина из столицы Черноземья поехала на блефаропластику едва ли не за тысячу километров. Сейчас же, по данным источника, родственники перевели пациентку в Воронеж. Теперь она находится под наблюдением местных врачей.

Действительно ли все было так, как рассказывают наши источники, выяснят правоохранители. После публикаций в СМИ и соцсетях СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело. Минздрав региона ограничился коротким сообщением о том, что оказывает необходимое содействие следствию.

«САМОЕ БОЛЬШОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ - СИНЯК»

Тем временем «Комсомолка», чтобы подробнее узнать о процедуре коррекции век и осложнениях, которые она может вызвать, обратилась к воронежскому пластическому хирургу Олегу Терезанову.

- Блефаропластика - это рядовая операция. Фактически - простое удаление кожной складки размером 3 - 4 см. Кровопотери никакой. По времени процедура недолгая, может длиться даже 15 - 20 минут. Выполняют ее как под местной анестезией, так и под общим наркозом. Осложнения практически отсутствуют. Максимальная трудность, с которой пациенты могут столкнуться, - синяк. После нижней блефаропластики через неделю вы не увидите следов, а после операции на верхнем веке - через две недели будет заметен только небольшой шов. Со временем он побледнеет, - объясняет медик.

По словам специалиста, сама по себе коррекция век не могла создать такую угрозу здоровью. За 20 лет врачебной практики пластический хирург ни разу не сталкивался с подобным. В клинике, где работает эксперт, ежегодно проводят около тысячи подобных операций.

- В этой истории нужно найти ответы на множество вопросов. Насколько должным образом пациентка была обследована? Какие препараты ей ввели? В какой конкретно момент ситуация стала необратимой? Есть ли у женщины хронические заболевания? Нельзя со 100-процентной уверенностью утверждать, что произошедшее - вина врачей: хирурга или анестезиолога. Банально у нее могла оказаться непереносимость какого-то лекарственного компонента. Есть состояния, которые просто случаются. Подобные реакции невозможно предугадать, произойти они могут в любой момент и без операции.

Так что более реальными кажутся два варианта развития событий. Первое - аллергическая реакция немедленного типа. Пациент недостаточно был обследован, не сказал о скрытых реакциях или просто получил незнакомый препарат. Второй вариант - острая коронарная недостаточность. Спазмируются один или несколько сосудов, и кровь перестает поступать к органам. Так что стоит дождаться результатов экспертиз. Думаю, через какое-то время мы узнаем причины.

Один из этих сценариев мог произойти во время любой операции. Как отмечает Олег Терезанов, рядовые удаления грыжи пациентам тоже заканчиваются летальными исходами. Но никто не погружается в статистику, не сравнивает ее. А упоминание «пластической хирургии» сразу вызывает скандал.

РАЗВИТЫЙ РЫНОК

Блефаропластика в подавляющем большинстве - эстетическая процедура. И делают ее либо в частных клиниках, либо в платных отделениях госучреждений. По показаниям коррекцию век могут проводить еще челюстно-лицевые хирурги. Ее назначают, если избыток кожи настолько большой, что лежит на ресницах и мешает смотреть.

Для таких операций нет необходимости ехать в столицу или другой регион. Рынок подобной пластической хирургии достаточно развит. Единственное, могут отличаться цены. Во сколько обошлась процедура Елене, неизвестно. Однако тот же врач, что оперировала ее в городской клинической больнице Пятигорска, на сайте собственной частной клиники оценивает аналогичную услугу в 35 – 70 тысяч рублей.

Вообще, на главной странице этого сайта посетителей сразу встречает перечень процедур, которые доктор и ее команда могут предложить: пластика носа, лица, век, ушей, груди, живота, ягодиц, рук, шеи, подбородка, бровей и лба, интимная пластика для женщин и подтяжка тела. Также там написано: «Только женщина пластический хирург способна понять и прочувствовать каждое эстетическое желание. У вас не будет стеснения при объяснении и демонстрации вашего тела и лица».

Еще один пример. Жительнице Воронежа Светлане Самойленко в своем городе блефаропластика обошлась в 52 тысячи. В Москве такая же операция стоила в районе 60.

- Делала коррекцию нижних век. Просто хотела улучшить внешний вид. Искала врача в Воронеже по рекомендациям и отзывам. Мне показалось это безопаснее и комфортнее. Обратилась за консультациями к нескольким врачам, напрямую пообщалась со знакомыми, сделавшими операции. При первой же консультации мне дали список анализов, которые нужно сдать. Анестезиолог опросил меня насчет операций, противопоказаний, аллергий и т. д. Очень важен контакт врача с пациентом. Мне все подробно объяснили, пояснили риски. После общего наркоза проснулась в полном сознании. Хорошо соображала, все видела. Ничего не болело, не мешало. В клинике провела всего четыре часа. Потом медики все время были со мной на связи. Спрашивали, как себя чувствую. Несколько раз ходила на осмотр. Недели через полторы восстановилась, - поделилась своим опытом Светлана.

Однако, чтобы все действительно проходило гладко, пациентам необходимо помнить о том, что клиника обязана иметь лицензию на ведение медицинской деятельности, а врачи - опыт именно в пластической хирургии: желательно не менее пяти лет. При этом сдача анализов для выявления реакции на используемые препараты - не факультативная опция, а жизненно важная необходимость.

Стоит уделить внимание и юридической стороне вопроса: внимательно прочитать договор и не подписывать акт выполненных работ до фактического оказания услуги.