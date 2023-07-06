Губернатор: «Воронежская область стала одним из лидеров нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

фото: Правительство Воронежской области

В Воронежской области - высокий уровень работы по реализации национального проекта по строительству безопасных дорог. Такие результаты региона были отмечены при подведении итогов 2022 года. Эта высокая оценка говорит о хорошем развитии дорожной сферы, благодаря вниманию властей.

Таким образом Воронежская область стала одним из регионов-лидеров нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Хорошей новостью поделился губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 6 июля.

Надо сказать, что за последние пять лет область сделала большой рывок. Так, за «пятилетку» было отремонтировано более 1560 км дорог регионального значения и свыше 380 км - местного в муниципальных районах. Всего субсидий на эти цели было получено в размере 14 млрд рублей.

- За последние 5 лет мы отремонтировали почти 6 000 километров дорог региона. На особом контроле я держал состояние дорог местного значения в районах. Прекрасно понимаю, как важны такие дороги для жителей сел, - пояснил губернатор.

И подчеркнул, что сохранности дорог уделяется не меньше внимания. Поэтому активная работа будут продолжена.