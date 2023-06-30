Игорь Артамонов: Сегодня очень актуально раннее профилирование и перепрофилирование специалистов, которые необходимы на рынке труда

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Дефицит трудовых ресурсов стала одной из самых обсуждаемых тем пленарного заседания II Межрегионального форума «Работодатель – драйвер занятости», которое сегодня в правительстве Липецкой области открыл губернатор Игорь Артамонов. Среди участников масштабной тематической встречи были представители Минтруда и Роструда, службы занятости из более чем 40 субъектов России, работодатели, образовательные организации, экспертное сообщество, представители Федерального центра компетенций в сфере занятости и госкорпорации «Росатом».

«Перед службами занятости и системой образования стоит архиважная совместная задача обеспечить рынок труда профессионалами востребованных специальностей, – подчеркнул Игорь Артамонов, открывая форум. – И здесь очень важна роль педагогов, которые должны подсказать школьникам, какую профессию выбрать. Прежде всего, нужно правильно подготовить трудовые ресурсы. Также сегодня очень актуально раннее профилирование и перепрофилирование специалистов, которые необходимы на рынке труда. И, конечно же, необходимо взаимодействие с работодателями по уровню заработной платы. Законы рынка должны ее поднимать, и мы в этом направлении предпринимаем значительные усилия».

Также Игорь Артамонов обратил особое внимание на трудоустройство несовершеннолетних. Так, в прошлом году в Липецкой области работу на каникулах нашли в два раза больше несовершеннолетних, чем обычно – почти 8000 детей. В этом году планируется трудоустроить не меньше 9000. Была проведена первая ярмарка вакансий для детей и ярмарка учебных мест для выпускников, говорилось на пленарном заседании.

За два дня форума был широко представлен опыт модернизации службы занятости Липецкой области. «В этом году заявок из других субъектов России на участие в форуме в три раза больше, чем год назад, когда мы проводили первый форум, – отметила заместитель губернатора Ольга Белоглазова. – Значит, мы всё делаем правильно. Мы в числе лидеров комплексной модернизации, нам есть, чем поделиться с коллегами.

Так, уровень зарплат в вакансиях службы занятости вырос в том числе и благодаря такому новому сервису, как «Эффективная вакансия». Он как раз стимулирует работодателей предлагать людям более высокие зарплаты. Увеличить число вакансий удалось благодаря активному взаимодействию с работодателями, за которыми закреплены персональные менеджеры, и сотрудничеству с крупными работными сайтами: Авито, HH.ru, Superjob.

Сейчас «перезагрузка» проходит во всех центрах занятости Липецкой области. Восемь уже открыты: в Липецке, Ельце и Грязях, в Липецком, Краснинском и Елецком районах, в райцентрах Хлевное, Долгоруково и Измалково. В нынешнем году будут обновлены еще 12 центров занятости. Один из интересных моментов модернизации – это размещение центров занятости на площадках в «Моих Документах» и взаимодействие с МФЦ в плане информирования клиентов о горящих вакансиях и возможностях бесплатного переобучения. Запуск секторов карьерного консультирования в МФЦ, а также крупных торговых центрах – среди задач этого года.

После пленарного заседания участники форума продолжат работу на двух площадках в Ельце и Задонске. В последнем состоится экскурсия по еще одному модернизированному центру занятости. Там же проведут воркшоп «Комплексная модернизация».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.