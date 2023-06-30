Июль в Воронежской области будет комфортно-прохладным

А купаться, похоже, можно будет только дома в ванной Фото: из архива "КП"

Воронежцы привыкли, что июль – самый жаркий месяц лета в нашем регионе, когда спасение только у водоемов с холодным мороженым и лимонадом. Однако в этом году температур в +30 – +35 градусов ожидать не стоит. Об этом рассказал главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет немного выше нормы в +21,1 градуса и составит +21,8 градуса. То есть, дневная температура не превысит +25, а ночью столбики термометров будут показывать около +18. Никаких аномальных скачков ждать не стоит.

- Погода будет комфортно-прохладной, - заключил Александр Сушков.

Ну и небесная канцелярия немного приостановит выпадение осадков, которые захлестнули регион в конце июня. Прогнозируется, что в наступающем месяце их выпадет 52 мм. А вот норма для этого месяца составляет 58 мм, то есть, выпадет 90% от нее.

Самым дождливым месяцем в 2023 году оказался июнь. Практически ежедневные дожди сделали норму для Воронежа. Осадков выпало чуть больше номы. А, например, в Павловске показатель был превышен в 2,5 раза.

Напомним, в ближайшие выходные 1 и 2 июля синоптики прогнозируют грозы и туман. Дневная температура воздуха – до +25.