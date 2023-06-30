Грозы и туман прогнозируют в Воронежской области до 2 июля

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области синоптики спрогнозировали ухудшение погоды на ближайшие два дня. Местами ожидаются сильные грозы, а также туман, град, порывистый ветер и дожди. Это следует из прогностической карты ЦФО на 30 июня.

В регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Из-за гроз он будет действовать с 18:00 30 июля и продлится до 6:00 2 июля.

Также с 18:00 30 июня до 6:00 1 июня по области возможен туман. Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах.

Что касается температуры воздуха, то по области ночью будет до +15, днем – до +25. В Воронеже ночью - до +14, а днем – до 24 градусов тепла.