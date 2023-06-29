Последние новости Воронежа на 22 июня 2023 года: смертельную аварию устроил полицейский, горожан напугали громкие звуки

В единой диспетчерской информации о нештатных происшествиях в городе не зафиксировали. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Полицейский оказался виновником смертельной аварии. ДТП случилось 27 июня в Семилукском районе на 1 км автодороги «Обход г. Воронежа». ВАЗ 2110 выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Ладу Гранта». Машины столкнулись, после чего «Гранту» вынесло на встречку под грузовик, а затем в кювет. В итоге погибла 33-летняя женщина. Виновник аварии скрылся с места ДТП. 28 июня правоохранители задержали подозреваемого. Это сотрудник одного из подразделений ГУ МВД Воронежской области. Мужчина находился в отпуске. В отношении него возбудили уголовное дело.

Днем 28 июня воронежцы в разных районах города услышали громкие звуки. О чем они незамедлительно сообщили в соцсетях. На фоне событий, произошедших в минувшие выходные, грохот испугал местных жителей. Власти города и области заверили – нет поводов для беспокойства. В мэрии пояснили, что в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях в городе не зафиксировано. Кроме того, выездов спасателей не осуществляется.

Семь спасателей пострадали от теплового удара во время тушения пожара на нефтебазе в Воронеже. Объект загорелся днем в субботу, 24 июня. Сотрудникам МЧС потребовалась помощь медиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. Там назвали пожар на нефтебазе самым мощным в городе за последние 30 лет. В горящем резервуаре находилось 5 тысяч тонн авиационного керосина. Тушение длилось 12 часов. За это время было израсходовано 65 тысяч тонн воды и 67 тонн пенообразователя. Были задействованы 297 человек, 33 автомобиля и два пожарных поезда.

В Воронеже под окнами многоэтажки обнаружили труп 24-летней девушки. Тело на улице 9 Января утром 28 июня. По предварительным данным, горожанка упала с 16 этажа общего балкона. Сейчас следователи регионального управления СК проводят проверку. При осмотре тела правоохранители обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты. Труп отправили на судмедэкспертизу. После чего специалисты установят точную причину смерти.