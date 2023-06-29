.

В преддверии Дня медицинского работника в регионе подвели итоги конкурса «Лучшая организация диспансеризации», который был организован Департаментом здравоохранения, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Воронежской области и страховой компанией «СОГАЗ-Мед».

Участниками конкурса стали медицинские организации региона с прикрепленным населением.

Задача конкурса — определение лечебных учреждений с наилучшей организацией проведения диспансеризации, лучшего врача/фельдшера и лучшего отделения/кабинета профилактики, а основная его цель— повышение эффективности и качества проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, а также формирование у населения медико-социальной активности и мотивации на здоровый образ жизни.

Критериями оценки стали не только количество, но и качество проведенных медицинскими организациями профилактических мероприятий, доступность и удобство для граждан, оснащенность кабинетов и отделений, укомплектованность кадрами и уровень их профессиональной подготовки, возможность прохождения диспансеризации в выходные дни и организация Школ здоровья для пациентов с впервые выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями. А еще страховыми компаниями были проведены опросы граждан об удовлетворенности качеством организации диспансеризации и их мнение было учтено при определении лучших медицинских организаций.

По итогам конкурса, в номинации «Лучшая организация проведения Диспансеризации» победили:

- Первое место — БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника № 4»;

- Второе местоБУЗ ВО «Острогожская районная больница»;

- Третье местоБУЗ ВО «Хохольская районная больница».

В номинации «Лучший врач/фельдшер по проведению Диспансеризации»победили:

- Зенушкина Ирина Юрьевна —заведующая Центром здоровья БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника №7»;

- Комолова Людмила Юрьевна —медицинская сестра отделения медицинской профилактики БУЗ ВО «Бобровская РБ»;

- Шевченко Ольга Алексеевна —заместитель главного врача по поликлинике БУЗ ВО «Петропавловская РБ».

В номинации «Лучшее отделение/кабинет профилактики»победителями стали:

— БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №3»;

— БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №10»;

— БУЗ ВО «Верхнехавская районная больница».

Справка о компании «СОГАЗ-Мед»

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — лидер системы ОМС. 44 млн человек, проживающих в 56 регионах РФ и г. Байконур, являются застрахованными компании «СОГАЗ-Мед». 25 лет успешной работы позволяют компании на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».