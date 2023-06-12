«Расстояние между клыками не менее пяти сантиметров»: воронежцы рассказали о нападении на гусей

Ущерб составил не менее 80 тыс. Фото читателей Фото: Предоставлено "КП"

ЧП произошло в ночь на 12 июня в селе Девица Семилукского района. Местные жители утром вышли отделываться по хозяйству и нашли убитыми стаю из 80 кур, гусей и уток. Об этом «Комсомольской правде» рассказала читательница Марина, она прислала в редакцию фото и видео последствий.

Фото читателей

Кто устроил кровавое побоище – неизвестно. Марина убеждена, что действовало животное не одно, а несколько. На кадрах видно, что оперение гусей в районе шеи имеет следы крови.

- Из 80 животных столько крови попить, это какой должен быть организм!

При этом расстояние между клыками составляет не менее пяти сантиметров. Хозяйка домашней птицы предположила, что это не могли сделать хорек, ласка или лисица.

Что примечательно, гуси, куры и утки обитают на выгуле, который огорожен высокой сеткой. Рядом – охраняющие хозяйство собаки, тут же соседский дом. Однако псы подозрительно спали в ту ночь. Не слышали шума и соседи.

- Поразило, что и сами гуси не издали ни звука. А они шумные, хуже собак. К ним выходишь, они тут же гоготать начинают, - делится Марина, - В живых остались лишь 11 штук, самые крупные.

Пока убитую птицу убирать не разрешают. Фото читателей Фото: Предоставлено "КП"

Хозяйка, увидев, что осталось от ее живности, вызвала полицию. Стражи порядка зафиксировали случившееся, составили протокол. Сейчас проводится проверка.

Однако Марине не разрешили пока убирать убитую птицу, прежде необходимо вызвать специалистов. Гусей, кур и уток надо отправить на экспертизу, чтобы понять, какой именно зверь (или звери) жестоко расправился с ними и не заражены ли они какой-либо болезнью.

Зафиксировали полицейские и ущерб от содеянного. Он составил не менее 80 тысяч рублей.

- Они уже крупные были, трехмесячные. Гуси на 2,8 килограммов, утки – на 1,7. Как мне теперь возместить ущерб?, - сетует хозяйка.

Кстати, это не единственный случай, когда неизвестные животные нападали на птичники в селе Девица. Но тогда жертвали становились от 5 до 15 пернатых. В этот раз мистическая "чупакабра" устроила настоящий кровавый пир.