Под Воронежем неизвестный зверь задушил 80 гусей

фото предоставлено владельцами погибших птиц

Странный инцидент произошел в ночь на 12 июня в Семилукском районе. В селе Девица погибли разом 80 гусей. Утром владельцы обнаружили птиц со свернутыми шеями на подворье. Видео они выложили в городских пабликах. На ролике видно, что оперение гусей в крови. Хозяева недоумевают, кто это мог сделать, считают, что на хорька не похоже.

Тем временем, в комментариях предполагают, что так набедокурить могла лиса с лисятами, якобы хищница может так учить малышей охотиться. Кто-то считает, что задушить гусей могли ласка или куница. Снова подкидывают в обсуждение мнение, что это мифическая "чупакапра", о существовании которой у ученых пока доказательств нет.