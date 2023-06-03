фото Андрея Парфенова, ПФ

2 июня в Воронеже стартовал XII Платоновский фестиваль. В буквальном смысле долгожданный, потому что в 2022-м его форум искусств не смогли провести на должном уровне из-за санкций.

Открылся Платоновфест в пятницу несколькими бесплатными мероприятиями. В выставочном зале на Кирова стартовала выставка Евгения Кравцова. Он возглавляет отделение живописи в Московском академическом художественном училище, принимал участие в росписи храма Христа Спасителя в Москве и собора Казанской иконы Божьей Матери в Казани, а также в воссоздании исторического занавеса Большого театра. Воронежцы уже знакомы с творчеством мастера, несколько лет назад проходила выставка его работ в музее имени Крамского. В этот раз горожане могут посмотреть его проект «Коррозия». Мастер называет эту серию периода 2018-2023 годов рефлексией на ушедшую эпоху.

На небольших картинах - покрытые ржавчиной металлические предметы: мелочь, винты, утюги и будильники, замки и петли. На больших полотнах – словно траченные временем символы основ жизни, основ нашей страны - селяне, которые растят и кормят - пахари, кузнецы, сеяльщицы. Все то, что незаслуженно отошло на второй план в угоду современной мишуре. Тонко выписанные крестьянки с коромыслами прекрасны. Словно лики деревенских богинь смотрят из окладов распадающихся икон. Выставку можно посмотреть до 2 июля.

Крестьянки Евгения Кравцова подобны сельским богиням Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На выставке Евгения Кравцова Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А вечером на пляже в парке «Алые паруса» прошло два бесплатных уличных представления. Артист из Турции Зия Азази показал воронежцам необычную технику танца – кружение, один из элементов суфизма (аскетически-мистические духовные практики ислама). 25 минут без остановки танцовщик вращался, порой с закрытыми глазами, вводя зрителей в медитативное расслабление. Артист друг за другом сбрасывал покровы, ни на секунду не останавливаясь. Разлетающаяся тройная юбка издалека делала его похожим на большой волчок.

Зия Азази Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Зия Азази Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще эффектнее выглядело это во втором представлении - в ночи, когда края юбки поджигались. Огненная стихия шоу завораживала. Пламя вокруг артиста сужало круг все теснее, щекоча нервы публики.

Как у артиста не кружится голова, как он не обжигается, задавались вопросом зрители.

- Ахаха, вам очень хочется увидеть Зию Азази на гриле? Шутки шутками, я порой обжигаю пальцы, но не обращаю на это внимания, искусство гораздо важнее, - разулыбался артист. – Я для спектакля вдохновлялся мифом о Прометее, который передал пламя людям. Огонь символизирует здесь знание. Мудрость, которые мы получили от богов. С одной стороны, это величайший дар, с другой стороны, это то, что может убить – нужно уметь выйти за рамки одних и тех же знаний, чтобы не сужать кругозор. Нам уже не достаточно пользоваться старинными концептами, можно их развивать в рамках объективной реальности, находя новые ключи к познанию мира. Меня очень вдохновляют традиции суфизма, но я не следую четко ритуалам. Повторяющиеся простые движения – это своего рода медитация, отвлечение от физического мира, позволяет заглянуть внутрь себя. И это самый легкий способ достигнуть расслабления без алкоголя.

Открытие Платоновфеста получилось эффектным.

- Я очень рада, что в этом году у нас все состоится, - призналась руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур. - Мы разбили форум на два этапа. Летом решили сделать упор на мероприятия в форме опен-эйров (музыка в Белом колодце, на песке на дамбе, в Зеленом театре, у стен замка Ольденбургских), чтобы воронежцы смогли на свежем воздухе провести время в формате выходного дня. А осенью сосредоточимся на музыкально-театральном направлении. Хотя этим летом тоже будут несколько значимых постановок, красивый вечер танго.

Сегодня в музее имени Крамского откроются две выставки – работ Фалька и Родченко.

В этом году временные рамки Платоновфеста значительно раздвинули: наслаждаться искусством воронежцы смогут весь июнь, а потом продолжат осенью. Полную программу мероприятий читайте здесь.