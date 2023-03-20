Директор Платоновфеста Илья Скрипников рассказал о программе летней части форума искусств Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля поделилась с воронежцами программой XII форума искусств. В этом году Платоновфест пройдет двумя большими частями – летом с 2 июня по 2 июля, осенью со 2 сентября по 2 октября, плюс будут еще фестивальные уик-энды.

- Мы собрали отличную программу! Будет много бесплатных мероприятий - в том числе танцевальные спектакли на Советской площади в честь открытия форума, двухдневный фестиваль уличных театров в парке «Алые паруса» с выступлением 12 театров, – заверил директор Платоновфеста Илья Скрипников.

В 2023-м на форум искусств приедут артисты из 16 стран – не только России, но и Азербайджана, Аргентины, Армении, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана и ЮАР.

- Будет разнообразная театральная программа. В Центральном парке театр из Вьетнама покажет кукольный спектакль на воде. Большой драматический театр из Санкт-Петербурга привезет спектакль Андрея Могучего «Материнское сердце», получивший восемь номинаций на премию «Золотая маска-2023», он настолько масштабный, что монтировать его декорации придется несколько дней. Будет спектакль из песен, много танцевальных постановок, - отметил Илья Скрипников. – Разнообразна и музыкальная часть: приедут музыканты со всего мира, в том числе прославленный скрипач Шломо Минц из Израиля. К уже традиционным опен-эйрам мы придумали новый - «На песке», он продлится три дня на насыпи Петровской набережной.

Директор Платоновфеста Илья Скрипников рассказал о программе летней части форума искусств Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Наполнение выставочной, литературной и образовательной частей форума дирекция обещает объявить в ближайшее время. Чуть позже - афишу осенней части Платоновфеста.

А пока смотрите летнюю часть развлекательной программы Платоновфеста.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

4 июня в 16.00 и 20.00 и 5 июня в 20.00 театр оперы и балета

«Дикое танго» (12+), режиссер-хореограф Херман Корнехо

6 и 7 июня в 18.30 театр драмы

«Оружие сердец» (16+), режиссер Юрий Цуркану, Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке. По киносценарию Андрея Платонова «Семья Иванова»

8 и 9 июня в 19.00 театр юного зрителя

«Венчание с ветром» (16+), режиссер Евгений Корняг, Республиканский театр белорусской драматургии (Беларусь)

9 и 10 июня в 19.00 театр оперы и балета

«Внутри» (8+), хореограф Адити Мангалдас (Индия)

10 июня в 14.00 и 18.00 Воронежский концертный зал

«Джан» (16+), режиссер Дмитрий Зимин, Серовский театр драмы имени Чехова

10 и 11 июня в 20.00 театр драмы

«Гардения» (16+), режиссер Гор Маркарян, Ереванский русский драматический театр имени Станиславского (Армения)

12 июня в 18.00 Воронежский концертный зал

«Сокровенная любовь» (16+), режиссер Геннадий Тростянецкий, Тульский академический театр драмы имени Горького

24 и 25 июня в 18.00 Воронежский концертный зал

«Материнское сердце» (18+), режиссер Андрей Могучий, Большой драматический театр имени Товстоногова

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

4 июня в 21.00 дворец Ольденбургских (Рамонь)

Квинтет Астора Пьяццоллы (Аргентина), 16+

8 июня в 19.00 Воронежский концертный зал

Шломо Минц (скрипка, Израиль) и симфонический оркестр ВКЗ, 6+

10 июня в 18.00 филармония

Сюйхуа Юнь (фортепиано, Китай) и Жуй Мин (фортепиано, Китай), 6+

11 июня в 17.00 меловой карьер Белый колодец

«Музыка мира в Белом колодце», The Soil (ЮАР), Light in Babylon (Турция), 16+

16 июня в 19.00 филармония

Forte Trio (Казахстан): Максат Джусупов (скрипка), Тимур Урманчеев (фортепиано), Мурат Нарбеков (виолончель), 6+

18 июня в 20.00 Зеленый театр

«Оперные голоса в Зеленом театре»: Рамиз Усманов (тенор, Узбекистан), Энхбат Тувшинжаргал (баритон, Монголия), Салтанат Ахметова (сопрано, Казахстан), симфонический оркестр ВКЗ. 12+

23 июня в 20.00, 24 июня в 20.00, 25 июня в 18.00 насыпь Петровской набережной

«На песке», 16+

Директор Платоновфеста Илья Скрипников рассказал о программе летней части форума искусств Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР

2 июня в 18.00 Советская площадь

«Дервиш. Движение» (6+), хореограф и исполнитель Зия Азази (Турция)

2 июня в 21.00 Советская площадь

«Догорающее пламя» (6+), хореограф и исполнитель Зия Азази (Турция)

9, 10, 11 июня в 15.00, 17.00, 20.00 Центральный парк

Традиционный кукольный спектакль на воде (6+), Театр Тханг Лонг (Вьетнам)