Директор Платоновфеста Илья Скрипников рассказал о программе летней части форума искусств
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Дирекция Платоновского фестиваля поделилась с воронежцами программой XII форума искусств. В этом году Платоновфест пройдет двумя большими частями – летом с 2 июня по 2 июля, осенью со 2 сентября по 2 октября, плюс будут еще фестивальные уик-энды.
- Мы собрали отличную программу! Будет много бесплатных мероприятий - в том числе танцевальные спектакли на Советской площади в честь открытия форума, двухдневный фестиваль уличных театров в парке «Алые паруса» с выступлением 12 театров, – заверил директор Платоновфеста Илья Скрипников.
В 2023-м на форум искусств приедут артисты из 16 стран – не только России, но и Азербайджана, Аргентины, Армении, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана и ЮАР.
- Будет разнообразная театральная программа. В Центральном парке театр из Вьетнама покажет кукольный спектакль на воде. Большой драматический театр из Санкт-Петербурга привезет спектакль Андрея Могучего «Материнское сердце», получивший восемь номинаций на премию «Золотая маска-2023», он настолько масштабный, что монтировать его декорации придется несколько дней. Будет спектакль из песен, много танцевальных постановок, - отметил Илья Скрипников. – Разнообразна и музыкальная часть: приедут музыканты со всего мира, в том числе прославленный скрипач Шломо Минц из Израиля. К уже традиционным опен-эйрам мы придумали новый - «На песке», он продлится три дня на насыпи Петровской набережной.
Директор Платоновфеста Илья Скрипников рассказал о программе летней части форума искусств
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Наполнение выставочной, литературной и образовательной частей форума дирекция обещает объявить в ближайшее время. Чуть позже - афишу осенней части Платоновфеста.
А пока смотрите летнюю часть развлекательной программы Платоновфеста.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
4 июня в 16.00 и 20.00 и 5 июня в 20.00 театр оперы и балета
«Дикое танго» (12+), режиссер-хореограф Херман Корнехо
6 и 7 июня в 18.30 театр драмы
«Оружие сердец» (16+), режиссер Юрий Цуркану, Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке. По киносценарию Андрея Платонова «Семья Иванова»
8 и 9 июня в 19.00 театр юного зрителя
«Венчание с ветром» (16+), режиссер Евгений Корняг, Республиканский театр белорусской драматургии (Беларусь)
9 и 10 июня в 19.00 театр оперы и балета
«Внутри» (8+), хореограф Адити Мангалдас (Индия)
10 июня в 14.00 и 18.00 Воронежский концертный зал
«Джан» (16+), режиссер Дмитрий Зимин, Серовский театр драмы имени Чехова
10 и 11 июня в 20.00 театр драмы
«Гардения» (16+), режиссер Гор Маркарян, Ереванский русский драматический театр имени Станиславского (Армения)
12 июня в 18.00 Воронежский концертный зал
«Сокровенная любовь» (16+), режиссер Геннадий Тростянецкий, Тульский академический театр драмы имени Горького
24 и 25 июня в 18.00 Воронежский концертный зал
«Материнское сердце» (18+), режиссер Андрей Могучий, Большой драматический театр имени Товстоногова
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
4 июня в 21.00 дворец Ольденбургских (Рамонь)
Квинтет Астора Пьяццоллы (Аргентина), 16+
8 июня в 19.00 Воронежский концертный зал
Шломо Минц (скрипка, Израиль) и симфонический оркестр ВКЗ, 6+
10 июня в 18.00 филармония
Сюйхуа Юнь (фортепиано, Китай) и Жуй Мин (фортепиано, Китай), 6+
11 июня в 17.00 меловой карьер Белый колодец
«Музыка мира в Белом колодце», The Soil (ЮАР), Light in Babylon (Турция), 16+
16 июня в 19.00 филармония
Forte Trio (Казахстан): Максат Джусупов (скрипка), Тимур Урманчеев (фортепиано), Мурат Нарбеков (виолончель), 6+
18 июня в 20.00 Зеленый театр
«Оперные голоса в Зеленом театре»: Рамиз Усманов (тенор, Узбекистан), Энхбат Тувшинжаргал (баритон, Монголия), Салтанат Ахметова (сопрано, Казахстан), симфонический оркестр ВКЗ. 12+
23 июня в 20.00, 24 июня в 20.00, 25 июня в 18.00 насыпь Петровской набережной
«На песке», 16+
Директор Платоновфеста Илья Скрипников рассказал о программе летней части форума искусств
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
УЛИЧНЫЙ ТЕАТР
2 июня в 18.00 Советская площадь
«Дервиш. Движение» (6+), хореограф и исполнитель Зия Азази (Турция)
2 июня в 21.00 Советская площадь
«Догорающее пламя» (6+), хореограф и исполнитель Зия Азази (Турция)
9, 10, 11 июня в 15.00, 17.00, 20.00 Центральный парк
Традиционный кукольный спектакль на воде (6+), Театр Тханг Лонг (Вьетнам)