Букеты, «свои конфеты» и туалеты: какие ограничения имеют право устанавливать в общепите?

Разбираемся, какие дополнительные правила или ограничения могут устанавливать владельцы общепита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что сфера услуг в Воронеже находится на достаточно высоком уровне, посетители развлекательных учреждений и общепита далеко не всегда остаются довольны качеством обслуживания. Недавно резонансный случай произошел в одном из ресторанов в центре города. Девушка пожаловалась в социальных сетях, что за фотографию букета цветов на фоне интерьера заведения ей пришлось заплатить 2 тысячи рублей.

«Комсомолка» задалась вопросом, насколько законны были действия администрации кафе в этом случае, а также какие еще дополнительные правила или ограничения могут устанавливать владельцы общепита. Разобраться в этой теме редакции помог адвокат Станислав Рывкин.

СКАНДАЛ ИЗ-ЗА НЕСКОЛЬКИХ СНИМКОВ

Скандал произошел в одном из ресторанов на Пушкинской. Автор поста рассказала, что сделала заказ, а после несколько раз сфотографировала подаренный ей букет. Заметивший это официант предложил заказать еще что-то, а получив отказ, потребовал 2 тысячи за фотосессию. Якобы если бы они заказали еду на эту сумму, то фото можно было делать бесплатно. В итоге снимки обошлись им дороже, чем обед.

В ресторане ситуацию прокомментировали так:

- Насколько мы знаем, у девушки, делавшей фото, свой цветочный магазин. Логично, что странно было бы позволять ей делать рекламу на фоне нашего интерьера бесплатно. Мы заранее предупредили, что за фото придется заплатить. Причем обе девушки получили от ресторана бонус - по чашечке кофе и по чизкейку. С посетителей, делающих не целенаправленную фотосессию, а отдельные снимки, мы денег не берем.

Мнение юриста:

- Съемка в ресторане или кафе может производиться посетителями свободно, без получения разрешения на это от владельца (сотрудника) заведения, поскольку закон такие заведения относит к общественным местам, - уверен Станислав Рывкин. - Довод сотрудников ресторана о том, что у девушки свой цветочный магазин (к тому же с оговоркой «насколько мы знаем»), мягко говоря, несостоятелен.

Во-первых, из такого знания (даже если оно достоверно) еще никак не следует, что произведенную съемку человек намерен использовать в коммерческих целях. С каких пор факт владения магазином стал исключать право его владельца на личную жизнь? А что если человек производит съемку в личных целях? Более того, нарушение в данном случае может образовывать не сама съемка, а лишь использование чужих объектов авторского права (речь, как я понимаю, о них) в коммерческих целях. Соответственно, запрет на съемку, основанный на предположениях, явно незаконен.

КОММЕРЧЕСКОЕ/НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

С самим фактом съемки разобрались, но что если бы девушка опубликовала фотографии? Могло ли в таком случае руководство ресторана потребовать компенсацию?

Мнение юриста:

- Размещение фотографии букета с его обладательницей или без, по моему убеждению, не будет являться нарушением. Даже если она размещена в коммерческих целях.

Во-первых, как я уже сказал, рестораны и кафе являются общественными местами. Во-вторых, под использованием такого объекта авторского права, как дизайн, понимается его воплощение в другом изделии. В данном случае следует говорить о фотографии интерьера (точнее, его части), права на которую принадлежат автору снимка. В-третьих, определяющими факторами здесь должны являться цель рекламного материала (привлечение внимания к конкретному товару), основной предмет, на котором сосредоточена концентрация внимания потребителя и т. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАВЯЗЫВАНИЯ

Если же речь идет не о нескольких снимках за столиком, а о настоящей организованной фотосессии в стенах заведения? В таким случае может ли общепит оказывать услуги, не связанные с питанием, за дополнительную плату, ссылаясь на внутренний регламент?

Представим ситуацию, что посетитель принес с собой штатив, световые приборы и посреди зала устроил фотосессию, заказав кружку кофе. При этом платить за ее проведение он не готов. Кто в таком случае будет прав?

Мнение юриста:

- Любые ограничения фото- и видеосъемки в общепите могут вводиться только тогда, когда такая съемка мешает другим посетителям или перерастает в нарушение общественного порядка. Вывод: взимание платы с потребителя за осуществление им самим съемки в процессе оказания ему иной услуги незаконно.

При этом отдельно оговорюсь, что лично я не вижу никаких законных препятствий для взимания ресторанами или кафе платы за производимую в них фото- или видеосъемку. Но при соблюдении нескольких условий: такую услугу оказывают сами заведения (либо они предоставляют место для производства съемки за плату, например на основании договора аренды помещения или его части); между потребителем и заведением заключен договор на предоставление именно этой услуги; данный договор и, соответственно, все его условия известны потребителю изначально, и он с ними согласен. При этом помним правило: услуга не может быть навязанной.

Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), не включенные в стоимость продукции, указанной в меню (прейскуранте).

Отдельной оценки заслуживает упоминание представителями заведения термина «фотосессия». Закон определения данного понятия не содержит. Вот скажите мне, десять ваших снимков на телефон сидящей с вами за одним столом подружки - это фотосессия? А тридцать? А три снимка, сделанных фотокамерой с помощью штатива, подсветки и экрана, - это уже фотосессия или еще нет?

Таким образом, владелец (сотрудник) заведения не вправе запретить вам осуществлять съемку, если вы пришли туда с намерением поесть и отдохнуть. При этом он может запретить вам устанавливать осветительные приборы, штативы и прочее оборудование, если оно может мешать окружающим.

О ВНЕШНЕМ ВИДЕ, «СВОЕЙ ЕДЕ» И ТУАЛЕТАХ

Вместе с адвокатом Станиславом Рывкиным «Комсомолка» разобрала еще несколько ситуаций, которые могут произойти и, вероятно, уже не раз происходили в кафе и ресторанах. Подробно остановимся на конкретных примерах.

СИТУАЦИЯ 1. МАЙКА-АЛКАШКА, ТРЕНИКИ И ВЬЕТНАМКИ

Представим такую картину. В дорогой ресторан пришел посетитель в растянутой майке и трениках. Может ли администрация попросить такого гостя удалиться? Или же внешний вид вполне приличный, но не соответствует представлению руководства заведения о дресс-коде?

Мнение юриста:

- Предприниматель, взявший на себя обязанности по оказанию услуг, не вправе осуществлять свою деятельность выборочно, отказывая в обслуживании по своему усмотрению по критериям внешнего вида, состояния здоровья, национальной принадлежности и прочим.

Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Во-первых, существует ряд причин, по которым заведение все же может отказать гостю в предоставлении услуг. К таковым можно отнести неадекватное или агрессивное поведение, угрожающее безопасности других гостей или сотрудников.

Во-вторых, мнение некоторых коллег о том, что указанные выше основания являются единственными для отказа в обслуживании, я не разделяю.

Услуги общепита по общему правилу попадают под определение публичного договора. Но скажите мне, как выглядит этот договор? Его кто-нибудь видел? В данном случае под договором обычно понимается правоотношение, которое сложилось между заведением и потребителем. И публичный договор вовсе не подразумевает обязанность заключить договор на тех условиях, которые диктует заказчик.

По закону, «исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству Российской Федерации». А если так, то может ли владелец заведения установить требования к одежде? По моему убеждению, да. Допустим, в заведении существуют правила, согласно которым посещать его можно только в опрятной или даже строгой одежде. И вдруг туда является посетитель в плавательных шортах, вьетнамках, да еще с выставленными напоказ и не добавляющими аппетита телесами. Подобный вид разве не способен помешать нормальному ужину и отдыху других? Другое дело, что требования к одежде должны быть едиными для всех, их нельзя применять выборочно. При этом, по моему мнению, они должны быть отражены в правилах заведения, с которыми может ознакомиться любой пришедший еще на входе. А лучше и на сайте, если таковой имеется.

СИТУАЦИЯ 2. БУТЕРБРОДЫ В ПАКЕТЕ И АЛКОГОЛЬ ПОД СТОЛОМ

Многим знакомо негласное правило «со своим нельзя». Но законно ли оно на самом деле? Может ли официант запретить посетителям есть свою еду? Или же, к примеру, запивать заказ алкоголем, купленным в ближайшем магазине?

Мнение юриста:

- Что касается возможности приносить свою еду и напитки, то у меня такое мнение. С одной стороны, прямого запрета на этот счет закон не содержит. С другой - кафе, ресторан или столовая осуществляют деятельность по предоставлению услуг общественного питания, а не бесплатных столиков. И потребитель это тоже знает. Отсюда вывод: посетителю вполне могут запретить приносить с собой и потреблять еду и напитки. Мне известны решения судов, занимавших в подобных случаях сторону заведения.

Другое дело, если вы, озвучив заказ и дожидаясь его, решите сделать несколько глотков из лежащей в сумочке бутылки. Не думаю, что сотрудники нормального кафе или ресторана станут резко против этого возражать. А если станут и дело дойдет до суда, то он, скорее всего, займет вашу сторону.

СИТУАЦИЯ 3. БЕСПЛАТНЫЙ ТУАЛЕТ И КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

Несмотря на то, что общепиты являются общественным местом, там, как правило, не рады гостям, которые ничего не заказывают. В частности, недорогие закусочные или рестораны быстрого питания горожане используют в качестве бесплатного общественного туалета или же места, где можно спрятаться от дождя, погреться, ничего при этом не заказывая. Могут ли администрации заведений пресечь подобное?

Мнение юриста:

- Суды в подобных случаях чаще всего смотрят на услуги общественного питания как на некий комплекс, включающий в себя как продажу продуктов питания или напитков, так и предоставление мест для их употребления. Если же посетитель занимает посадочное место в кафе или ресторане, ничего при этом не заказывая, суд скорее посчитает отказ в обслуживании и просьбу покинуть заведение обоснованными.

Правда, и здесь все выглядит не так однозначно. В соответствии с законом «О защите прав потребителей», потребитель - это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд. Ключевым в данном определении является словосочетание «имеющий намерение». Соответственно, выражение посетителем намерения сделать заказ переводит его в статус потребителя, и в таком случае заведение не вправе отказать ему в посещении туалета.

Как видите, универсального и категоричного ответа на каждый из возникающих в процессе обслуживания потребителей в кафе или ресторанах вопросов зачастую дать просто невозможно. Подробного перечня того, что можно запретить, а что нет, увы, не существует, поскольку в данных отношениях действует принцип свободы договора. Пожалуй, единственный универсальный совет, который возможно здесь дать сторонам, следующий. Владельцам заведений общественного питания необходимо детальнее прописывать устанавливаемые ими требования и ограничения в собственных правилах (разумеется, они не должны противоречить закону) и своевременно доводить их до потребителя, а потребителю - требовать (особенно в случае возникновения конфликтной ситуации) предоставления возможности ознакомления с этими правилами.