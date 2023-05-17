За фото в ресторане в центре Воронежа в счет девушки включили еще 2 тысячи рублей

Сфотографировать цветы в воронежском ресторане дорого стоит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ресторане на улице Пушкинской разгорелся скандал. В паблике «Мой и твой Воронеж» одна из его участниц представила свою версию конфликта.

Девушка рассказала, что зашла в ресторан Sentimento вместе с подругой. Сели за столик, и она решила сделать несколько фото с букетом, который ей подарили.

Подошел официант и принял заказ. Увидев, что он весьма скромен (суп и лимонад), осведомился, не будут ли девушки кушать и пить что-нибудь еще. И когда услышал, что нет, огорошил их оглашением правил этого развлекательного заведения. Оказалось, что за несколько фото девушкам придется заплатить две тысячи рублей. А вот если бы они набрали еды и питья на эту сумму, то, так и быть, фото можно было бы сделать бесплатно.

Девушки не стали ругаться с персоналом ресторана и заплатили все, что им выставили по счету. Но потом поделились своим негодованием в соцсетях.

Такой вот чек получили девушки. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Другую версию конфликта представили сотрудники ресторана:

- Насколько мы знаем, у девушки, делающей фото, свой цветочный магазин. Логично, что странно было бы позволять ей делать рекламу на фоне нашего интерьера бесплатно. Мы заранее предупредили, что за фото придется заплатить. Причем обе девушки получили от ресторана бонус – по чашечке кофе и по чизкейку. С посетителей, делающих не целенаправленную фотосессию, а отдельные снимки, мы денег не берем.