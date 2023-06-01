. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 июня в Воронеже стартует XII Платоновский фестиваль. Дирекция форума искусств постаралась составить насыщенную программу в 2023-м. На многие мероприятия все билеты уже проданы. Но по традиции запланированы и события, вход на которые будет свободным. "Комсомолка" составила путеводитель, куда воронежцам сходить бесплатно на Платоновском фестивале.

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР

Платоновфест откроется бесплатными мероприятиями в направлении уличный театр. В парке "Алые паруса" пройдет два представления хореографа и исполнителя из Турции - Зии Азази. Он выступает в России впервые!

Зия Азази танцевал в городских театрах Стамбула, работал с различными танцевальными коллективами в Вене. В 1999 году он получил стипендию Dance Weber и был удостоен звания «Самый выдающийся танцор года в Австрии» по версии журнала Ballet International. За свою 30-летнюю художественную карьеру реализовал множество проектов и коллабораций и выступил в 50 странах мира. Его творчество было отмечено на самом высоком уровне, Зия Азази принимал участие в специальных мероприятиях, демонстрируя свое творчество перед членами королевских семей из таких стран, как Дания, Марокко, Нидерланды, Таиланд и Великобритания.

2 июня в 18.00 хореограф представит в парке "Алые паруса" 25-минутный спектакль "Дервиш.Движение", премьера которого состоялась в 2004-м. Зия Азази в течение многих лет занимается кружением, одним из основных танцев суфизма, интерпретируя его с помощью различных хореографических практик. Созданное им направление Зия Азази назвал Dervish In Progress. 6+

А в 21.00 Зия Азази покажет в парке "Алые паруса" 25-минутную постановку «Догорающее пламя», премьера которой состоялась в 2010-м. Спектакль посвящен кризису, связанному с осознанием человеком конечности его жизни. Важно выстраивать новые пути обретения смысла, но сложность состоит в том, что с течением времени процесс этот становится все более сложным, таящим ловушки, заставляющие бесконечно ходить по кругу.Вращение, по мысли Зии Азази, – это основа существования. В нем художник реализует себя, борется за выживание и ищет смыслы. Кружась будто в водовороте, порой он повторяет пройденное, а иногда переходит на новый уровень, завершая старое. 6+

ВЫСТАВКА

Одну из выставок визуальной программы Платоновфеста воронежцы смогут посетить бесплатно. Она откроется 2 июня.В зале на ул. Кирова, 8 представят проект «Коррозия». Это персональная выставка Евгения Кравцова, которая покажет работы художника 2018-2022 годов. «Коррозия» выросла из серии, в которых мастер рефлексирует об ушедшей эпохе. Объектами серии стали не только персонажи, подвергшиеся разрушению, но и предметы, тронутые коррозией. Часть из них сохранила свою целостность, другие пострадали больше. Выставка продлится до 2 июля.12+

Евгений Кравцов возглавляет отделение живописи в Московском академическом художественном училище. Он принимал участие в росписи храма Христа Спасителя в Москве и собора Казанской иконы Божьей Матери в Казани, участвовал в воссоздании исторического занавеса Большого театра. Работы Евгения Кравцова хранятся в музее Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Воронежском художественном музее имени Крамского, Институте русского реалистического искусства (Москва), Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Народном музее Есенина (Воронеж), частных собраниях.

Читайте полную программу Платоновского фестиваля 2023 на VRN.KP.RU