Как такое можно было смыть?

Фото: Анастасия Васильева

Корреспондент «Комсомолки» решил разобраться, как водоканал борется с нештатными ситуациями. Засоры и прорывы – то, с чем ежедневно сталкиваются жители. Коммунальщики показали и рассказали, как именно происходит ремонт, сколько времени он занимает и почему вообще канализация ломается.

От звонка до ликвидации повреждения

Алгоритм работы упростился. После звонка жителя формируется и регистрируется обращение. Оператор передает его и создает заявку. Далее назначается бригада, которая выезжает на место повреждения. Мастер через мобильное приложение вносит данные, потом выставляется приоритет. Во время работы в режиме реального времени транслируется актуальная информация, по которой можно отследить этапы устранения последствий. Ремонт координирует диспетчер.

Но это лишь техническая часть. Корреспондент «Комсомолки» расскажет вам, что творится на месте аварии и как бригада ее ликвидирует.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Устранение засора

Выезжаем на площадь Ленина, 4. Уже с утра бригада устраняет там засор. Переполненная канализация, запах не из приятных.

- Колодец подтоплен, - поясняет Андрей Котов, ведущий инженер участка.

Жители увидели сточную жидкость, а управляющая компания обратилась за помощью.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Частой проблемой засора являются смытые салфетки, средства личной гигиены и другие отходы. Их, как правило, достают вручную, потому что гидропромывка здесь бессильна. Сотрудники с помощью гибкого металлического троса устраняют засор, потом вытаскивают весь непотопляемый мусор и складывают его отдельно.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

В колодце помимо бумаги и всяких тряпок видны разводы - это жир. Он тоже является главным врагом канализации.

Когда механическая работа окончена, ремонтники запускают гидравлическую машину. В люк опускают шланг и под высоким давлением размывают всю оставшуюся в трубе грязь.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Тут инженер вспомнил недавнее происшествие в районе Березовой рощи:

- Жилец жаловался, канализация протекала. Ну, мы приехали, оттуда покрышку достали. Стояли и думали: как?! И ладно как, но зачем?

О приоритете заявок обмолвились и здесь. Бригада приезжает на места в зависимости от плачевности ситуации.

Канализацию прочистили, едем дальше.

Нештатная ситуация на Почтовой

По узкой улочке течет приличный ручей. На Почтовой, 2 случился прорыв. Бывают очевидные утечки, это как раз наш случай. Бригада сразу видит ее источник. А вот со скрытыми затоплениями не все так просто.

- Например, по каким-то косвенным признакам мы знаем, что в этом районе утечка: давление пропало, воды нет. Далее мы определяем с помощью акустического течеискателя (прибора с датчиками, передающими вибрации трубы) место прорыва, - объясняет Дмитрий Барышников, начальник диагностической лаборатории.

Если испытать прибор на себе, то утечку можно буквально услышать. На участке, где труба цела, будет тихо, а вот на месте повреждения слышен шум.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Чаще всего поиск осложняется брошенными трубами, которые невозможно найти, ведь они просто не указаны на схемах. Трубы с поворотом, с заужением тоже сбивают приборы. Все это издает ложный шум. Различные подземные коммуникации также мешают установить реальную утечку. В таком случае предварительно изучается план.

Еще бич бригад - припаркованные машины на месте повреждений. Приходится искать водителей автомобилей при помощи ГИБДД, МЧС или самостоятельно.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Но вернемся обратно к нашему ручью. Для работников такой прорыв - стандартная ситуация. На ее устранение обычно выделяется два часа, утверждает мастер ремонтной бригады Денис Шаров. Воду перекрывают запорной арматурой, начинает копать техника.

Подготовительные работы

Накануне мэрия анонсировала список отключений в связи с плановыми работами в Коминтерновском и Центральном районах. Едем на улицу Академика Конопатова, 11/1. Нас встречает бригада, около десяти человек.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Сотрудники демонтируют водопроводную камеру, стук кувалд звучит поочередно. Рядом стоит спецтехника, с помощью нее поднимают большие куски разломанного бетона. Постройка мешает обустройству дорожной инфраструктуры для мегашколы.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Как пояснил мастер, камера ни на что не влияет. Воду отключают из-за сварочных работ в том месте.

- Водовод для этого придется осушить, - пояснил мастер Григорий Дорохов.

А пока бригаде предстоит полностью разломать бетонную камеру. Нерабочий объект просто уберут и яму засыпят.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

КСТАТИ

Неделю назад для повышения оперативности сотрудников «РВК-Воронеж» был внедрен цифровой сервис. Ситуационный центр предназначен для быстрого реагирования на нештатные ситуации. Как обещают, такое нововведение позволит фиксировать малейшие изменения и моментально передавать сигналы службам. Платформа должна контролировать эффективность как плановых работ, так и текущих. По сути, благодаря этому планируют наладить координирование. Если раньше было несколько систем информации, то сейчас она одна, что уменьшает риск потери данных и, по идее, сокращает время ремонта.