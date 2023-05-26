Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Больше детей-сирот в Воронежской области смогут рассчитывать на жилищный сертификат»

фото: Воронежская областная Дума

Решение утверждено в рамках 31-го заседания регионального парламента.

– Законодательное новшество позволит большему числу детей-сирот рассчитывать на получение жилищного сертификата, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года вступил в силу закон, предусматривающий введение в регионе альтернативной меры поддержки детей-сирот. Это сертификат на покупку жилья.

– Сертификат можно использовать не только для приобретения помещения на первичном, но и вторичном рынке жилья. К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заемные средства и средства материнского капитала, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Новая законодательная мера показала свою эффективность и востребованность. Но при ее реализации выяснилось, что у части детей-сирот, претендующих на сертификат, имеются незначительные доли в жилых помещениях (в некоторых случаях – 10 и менее квадратных метров) и зачастую они находятся в непригодном для проживания состоянии. Чтобы устранить это препятствие, были внесены изменения в закон. На заседании регионального парламента 25 мая депутаты Воронежской облдумы одобрили расширение критериев для предоставления детям-сиротам сертификатов на приобретение жилья в собственность. Право на эту меру поддержки распространили на детей-сирот, у которых есть жилье в соцнайме (или они являются членами семьи нанимателя такой квартиры), либо они владеют долей в жилом помещении, и при этом площадь такого жилья (как социального, так и находящегося в собственности) составляет менее учетной нормы на человека и (или) оно непригодно для постоянного проживания.

Остальные условия сохраняются прежними: сертификат выдается лицам, достигшим 23-летнего возраста и являющимся родителями (усыновителями) совместно проживающего с ними ребенка (детей), социализированным (обладающим работой), не состоящим на наркологическом или психоневрологическом учете.

Номинал сертификата на второй квартал 2023 года составляет 3 млн 523 тысячи рублей. В текущем году в областном бюджете на реализацию этой меры поддержки предусмотрено 150 млн рублей. Кроме того, на предоставление жилищных сертификатов для детей-сирот предполагается дополнительно направить около 60 млн рублей.