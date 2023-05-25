Председатель облдумы Владимир Нетёсов помог в организации игровой комнаты для юных пациентов кардиоцентра

фото: Воронежская областная Дума

Одновременно в кардиоцентре могут находиться от 6 до 8 маленьких пациентов вместе с родителями. Врачи говорят, малыши обычно быстро идут на поправку и начинают скучать. Поэтому задумались о создании для них досуговой зоны. Помощь предложило Воронежское отделение Российского детского фонда.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет Воронежского отделения Российского детского фонда, вместе с волонтерами и заместителем председателя регионального отделения Благотворительного фонда «Российский детский фонд» Ангелиной Севергиной посетил кардиоцентр и передал игровые наборы для детей разного возраста.

фото: Воронежская областная Дума

Как отметил спикер регионального парламента, Воронежскому отделению Российского детского фонда в этом году исполнилось 35 лет, почти 20 из которых фонд работает в сотрудничестве с Воронежской областной Думой. Депутаты совместно с общественниками реализуют благотворительные и просветительские проекты, регулярно оказывают помощь ребятам, которым нужны внимание и забота. При этом в зоне внимания не только адресная помощь, но и решение системных вопросов.

Благодаря реализации проекта игровой комнаты для самых маленьких пациентов областной больницы, который называется «Сердце в горах», у малышей, наконец, появилась возможность поиграть и отвлечься от пребывания в больнице, перенесенных операций и различных медицинских манипуляций. А родителей получилисвободное время, чтобы перевести дух и вновь собраться с силами.

На осуществление проекта ушли считанные недели. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что у Фонда уже есть опыт такой работы. Несколько лет назад также помогали оформлять комнату отдыха в онкогематологии детской областной больницы №1.

фото: Воронежская областная Дума

Как рассказала детский кардиолог Елена Коросан, врачи Кардиоцентра ежедневно творят чудеса – спасают детей, которые еще 10 лет назад не имели шансов справиться с болезнью. Однако реабилитация и настрой не менее важны для выздоровления маленьких пациентов.

– В дальнейшем мы с Детским фондом планируем приглашать аниматоров, проводить с малышами различные мероприятия. И пока дети будут играть, для родителей сможем организовать пятиминутку с психологом, который научит, как пережить эту ситуацию, как справиться со стрессом, – рассказала Елена Коросан.

фото: Воронежская областная Дума

После осмотра игровой комнаты председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обсудил с главным врачом ВОКБ №1 Виктором Вериковским, руководителем кардиохирургического центра Сергеем Ковалёвым и заведующим кардиохирургическим отделением № 1 Андреем Булыниным вопросы, касающиеся развития и поддержки детской кардиохирургии в регионе.

Было отмечено, что в минувшем году в кардиохирургическом центре ВОКБ №1 провели 4643 оперативных вмешательства на сердце и магистральных сосудах. Было прооперировано 123 ребенка. При этом большинство оперативных вмешательств выполнялось с применением аппарата искусственного кровообращения. Две трети таких операций приходятся на возрастную группу от 0 до 3 лет.

– В Центральном федеральном округе порядка 115 учреждений, оказывающих помощь по сердечно-сосудистой хирургии, и 35 лечебных учреждений, в которых проводят операции на открытом сердце. Воронежский Центр входит в пятерку клиник, где выполняется наибольшее количество вмешательств, включая детскую кардиохирургию. Наши врачи оперируют пациентов в основном с критическими пороками сердца новорожденности. Это те операции, которые должны выполняться в первые дни, а иногда и часы после рождения, – рассказал руководитель кардиохирургического центра Сергей Ковалёв.

фото: Воронежская областная Дума

Кардиохирурги поблагодарили представителей Российского детского фонда за помощь в создании игровой комнаты, тем более, так совпало, что ее открытие пришлось на главный праздник всех кардиохирургов – день Детского сердца. Это стало подарком для пациентов и врачей, которые помогают малышам справляться с болезнью и возвращаться к полноценной жизни.