Нововоронежская АЭС: на «Аллее атомщиков» появилось дерево в честь Армена Абагяна

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Нововоронежская АЭС, Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского, молодежное движение Московского центра ВАО АЭС, Воронежское областное отделение Всероссийского общества охраны природы высадили дерево в честь советского и российского ученого Армена Абагяна на «Аллее атомщиков» у Нововоронежского политехнического института (НВПИ НИЯУ МИФИ).

Краснолистная яблоня, саженец которой был предоставлен Неправительственным фондом имени В.И. Вернадского, стала девятым деревом в «Аллее атомщиков».

«Многих людей, в честь которых высажены деревья на этой аллее, я знал лично, в том числе и Армена Артаваздовича Абагяна. Он был человеком интеллигентным и умным, - настоящим ученым. Очень рад, что здесь появилось именное дерево еще одного выдающегося атомщика. Таким образом мы увековечиваем память тех, кто создавал атомную отрасль», – сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Армен Артаваздович Абагян сделал многое для становления отечественной атомной энергетики. С 1984 года он возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных станций (ВНИИАЭС). Под его руководством сформировались основные научные направления ВНИИАЭС, ставшего ведущим институтом, обеспечивающим научно-техническую поддержку эксплуатации атомных станций.

Многие годы он являлся членом Международной консультативной группы по ядерной безопасности при Генеральном директоре МАГАТЭ, входил в состав Центрального Правления Ядерного общества России с момента его образования, был одним из основателей Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС).

«Когда закладывались основы Всемирной ассоциации операторов АЭС, Армен Артаваздович говорил: «Должно быть безопасно, должно быть чисто, должна быть душа и нравственность». Поэтому и само мероприятие – о чистоте, о будущем, о важном», – прокомментировал первый заместитель директора ВАО АЭС-МЦ Анатолий Кириченко.

«Мы участвовали в заложении «Аллеи атомщиков» в 2021 году и с большим удовольствием продолжаем помогать благоустраивать и облагораживать Нововоронеж. Трепет, с которым жители относятся к своему городу, необходимо передать молодому поколению, чему и способствуют такие памятные и экологические проекты», – подчеркнула генеральный директор Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Ольга Плямина.

В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, а инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.

Справка

«Аллея атомщиков» заложена 9 сентября 2021 года. Именные семь декоративных яблонь Недзведского были высажены в честь Игоря Курчатова, Анатолия Александрова, Льва Арцимовича, Виктора Сидоренко, Льва Голубева, первого директора Нововоронежской АЭС Федора Овчинникова, первого директора колледжа Юлии Мирошниченко. В 2022 году на Аллее появилось восьмое дерево имени первого технического директора Концерна «Росэнергоатом» Бориса Антонова. Специальные таблички с QR-кодом для мобильных телефонов помогают узнать подробную биографию человека, в честь которого высажено дерево.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС