В воронежской ГИБДД прокомментировали измененные правила проезда кольцевых перекрестков

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С 1 марта в России начали действовать уточненные правила проезда «колец» . Главный принцип в 2023 году звучит так: если перед въездом на перекресток с круговым движением висит предписывающий знак «Круговое движение», то въезжающий на «кольцо» уступает дорогу, а тот, кто едет по кругу - главный.

В связи с внесенными поправками в редакцию «КП - Воронеж» поступало много вопросов. Читателей интересовало: где и когда в городе изменится схема движения? Будут ли установлены новые знаки? В региональном управлении ГИБДД наконец дали разъяснения на этот счет.

- В принципе подходы к организации движения на круговых перекрестках не изменились, - пояснил главный гаишник Воронежской области Евгений Шаталов. - Единственное, правоприменитель посчитал нужным конкретизировать понятие знака «Круговое движение». Если иные не установлены на перекрестке, то двигающийся по кругу водитель в любом случае считается едущим по главной. Раньше такой конкретики не было. У нас все перекрестки уже оборудованы такими знаками.

По словам главное гаишника, есть в Воронеже сравнительно сложные участки, с нестандартной схемой. Например, пересечение 45-й стрелковой Дивизии в районе Ротонды. В таких ситуациях водителям придется пользоваться указанными знаками.

- В целом мы проанализировали все кольца - только в пределах Воронежа у нас их около 20 - дополнительного урегулирования нигде не требуется.