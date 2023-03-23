Когда в Воронеже изменятся правила проезда кольцевых перекрестков

Пока в Воронеже действуют старые правила Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

С 1 марта 2023 года в России изменились правила проезда перекрестков с кольцевым движением. Если раньше кольцо всегда (если другой порядок движения не установлен знаками) было главным по отношению к входящим дорогам, то теперь приоритеты будут определяться на каждом перекрестке индивидуально в зависимости от главенства пересекающихся дорог. В случае, когда одна из них имеет статус главной, все движущиеся по ней машины при въезде на кольцо будут иметь преимущество перед теми, кто уже находится на «круге». Для примера возьмем перекресток улиц Ворошилова, Космонавтов и Колесниченко у памятника летчикам, где приоритет имеют те, кто движется по Ворошилова.

Однако с момента вступления в силу новых правил прошел почти месяц, а воронежцы проезжают кольца по-старому. Почему? Этот вопрос мы задали в управлении ГИБДД. Оказывается, просто так взять и в одночасье поменять правила нельзя. Водитель должен руководствоваться знаками, даже, если правила изменились. То есть, пока перед въездом на кольцевых перекрестках стоят знаки «Уступи дорогу», то приоритетом пользуются те водители, которые находятся на кольце, не зависимо от «статуса» дороги.

Смена знаков и внедрение новой схемы дорожного движения – зона ответственности городской администрации. Мы поинтересовались у чиновников, когда на улицах города начнут действовать новые правила.

- Этот вопрос сейчас находится на стадии проработки. Когда появляются нововведения, нужно какое-то время, чтобы они могли быть применены. В это время изучается и обновленная база, и опыт других городов, проводится анализ существующей ситуации и другие исследования, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Обычно на это уходит пара месяцев, уточнили наши собеседники. Значит, пока воронежцам нужно руководствоваться старыми правилами, но при этом не забывать следить за знаками. А «Комсомолка» обещает рассказать о грядущих изменениях, как только станут известны подробности.