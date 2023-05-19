Выходные в Воронеже: Ночь музеев, мультфестиваль, юбилей Рахманинова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЛЬТФЕСТИВАЛЬ

В течение трех дней в Воронеже пройдет фестиваль мульфильмов. 19 мая форум откроется в парке «Орленок», запланирована насыщенная программа. Всего воронежцам покажут около сотни мультфильмов для разных возрастов (в том числе пять полнометражных фильмов и эпизоды 23 сериалов) из разных стран мира (всего поступило более 800 заявок из 78 стран). Многие мультики успели озвучить на русский, к другим сделали субтитры. В школе креативных индустрий «Матрешка», которая расположена в парке «Орленок», пройдут образовательные лекции по теме анимации и мастер-классы, вход на которые будет бесплатным. В Воронеж приедут директор «Союзмультфильма», режиссеры «Смешариков» и студии «Мельница».

19 мая с 13.00 начнутся мастер-классы и экскурсии В "Матрешке". Дети смогут встретиться с ростовыми куклами героев книг и мультфильмов, вылепят персонажей из пластилина и «оживят» их, отсняв с ними видео или создав сюжет при помощи песочной анимации, представят себя в роли любимых героев в локации театрализованной костюмерной. Пройдут мастер-классы по созданию «живой» открытки, объемной аппликации, оптической игрушки.

В 18.00 под открытым небом покажут полнометражный мультик "Финик". Еще одна премьера, которую также обещают показать на мероприятии, - продолжение картины «Котенок с улицы Лизюкова» (0+).

Фестиваль продлится по 21 мая - его мероприятия пройдут в "Матрешке" в парке "Орленок", в кинотеатре "Синема парк" и институте искусств.

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НОЧЬ МУЗЕЕВ

20 мая Воронеж присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев". Учреждения культуры подготовили масштабную программу - с концертами, мастер-классами, показами фильмов. Половина мероприятий пройдет бесплатно. Полный путеводитель можно посмотреть здесь 6+

НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ

20 мая в библиотеке имени Никитина в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры состоится концерт детского фольклорного ансамбля «Диковинка» с участием фолк-студии традиционной песни «Хутор Духовской». В программе прозвучат русские народные песни для детского (женского) хора, а также календарные обрядовые песни Воронежской губернии. Концерт будет сопровождаться рассказом о русской народной культуре и традициях.

Концерт «Календарные обряды и музыкальный фольклор Воронежской губернии» можно посетить бесплатно 20 мая в 13.00 в главном корпусе "Никитинки" (пл.Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЮБИЛЕЙ РАХМАНИНОВА

В Воронежской области продолжаются праздничные мероприятия в честь 150-летия Сергея Рахманинова. Композитор начал писать свой знаменитый концерт №2 в Новохоперском районе. И этот факт хотят увековечить в регионе. 21 мая в селе Красное откроют скульптуру в память воронежской природы, красота которой вдохновила маэстро на творчество.

Праздник начнется в 14.00 с открытия слободской ярмарки. На территории культурно-спортивного комплекса «Звездный» можно будет также посетить мастер-классы умельцев декоративно-прикладного творчества и литературно-краеведческую площадку «Браво, Рахманинов». Скульптурную композицию «Сирень» откроют в 15.30 на площади у «Звездного».

А в 16.00 начнется концерт Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова. Коллектив выступит в рамках проекта Воронежского концертного зала «Приношение Рахманинову. Великая музыка русского гения». Всемирно известный и один из старейших российских хоров исполнит произведения Рахманинова. В первом отделении прозвучит духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу» и «Богородице Дева, радуйся» из Всенощного бдения Сергея Рахманинова, два фрагмента из хорового концерта «Пушкинский венок» Георгия Свиридова и другие шедевры русской хоровой музыки. Во втором отделении капелла и симфонический оркестр ВКЗ исполнят вокально-симфоническую поэму «Колокола» Сергея Рахманинова. 6+

ЕЩЕ РАХМАНИНОВСКИЙ КОНЦЕРТ

Продолжит цикл мероприятий, посвященных юбилею Сергея Рахманинова, концерт на малой сцене театра оперы и балета. В программе «В моей душе любовь восходит» прозвучат известные романсы композитора. Также зрители услышат его редко исполняемые сочинения и узнают, что связывало Рахманинова с нашими краями. Особое место в программе займет романс, в котором поется о Воронеже.

В концерте примут участие солисты театра Татьяна Алиева, Татьяна Измайлова, Оксана Посланчик, Софья Рудометкина, Александр Аникин, Кирилл Афонин, Иван Журавлев, Михаил Лобас, Дмитрий Хангельдыев, Иван Чернышов, Максим Шабанов. Начало в 19.00. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 20 мая в 18.00 балет "Лебединое озеро" (6+), а 21 мая в 18.00 - мюзикл «Мужчина моей мечты» (12+).

В театре драмы 21 мая в 13.00 "Человек с детским акцентом" (6+), а в 18.00 - комедия "Наши жены" (16+).