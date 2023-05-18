Марина Хрипунова: «В наших мелодрамах есть место настоящим «живым» чувствам»

Сегодня Dомашний входит в четверку самых популярных каналов по женской аудитории. Зрители любят его за романтичность, доброту, возможность отвлечься от проблем, оригинальный и регулярно обновляющийся контент и, конечно, за яркие премьеры. О стратегии развития канала, которая привела к закономерному успеху, а также о будущих проектах рассказывает Генеральный директор Марина Хрипунова.

- Что вас привело в Воронеж?

- В рамках ежегодных турне по регионам России мы посещаем 8 - 10 крупных городов, в основном это миллионники, чтобы презентовать возможности нашего канала потенциальным рекламодателям: рассказываем о преимуществах размещения рекламы на «нейтральном» канале в наше непростое время.

- Недавно в СМИ прошла информация, что ваш канал увеличил темпы производства сериалов в 40 раз. Расскажите, каким образом вам это удалось и к каким результатам привело?

- Много лет Dомашний повторял у себя в эфире сериальные проекты больших каналов - «Первого» и «России», но постепенно стал отказываться от закупок и заменять их проектами собственного производства. В 2016 году у нас было всего четыре собственных сериала, а в 2023-м их будет уже 110. Получается, что за последние шесть лет собственное производство канала выросло в 40 раз. Сейчас уже 80% эфира занимают проекты собственного производства, а остальные 20% - это закупка, в основном турецкие сериалы.

Почему мы пришли к такому решению: когда производим самостоятельно, можем себе позволить снимать истории с более молодыми героинями, с лихо закрученными сюжетами - «горячую мелодраму». И, как показали события последних лет, это отличная стратегия. К нам пришли новые зрительницы, рейтинги канала выросли, и за шесть лет мы «перепрыгнули» с девятого места на четвертое среди всех каналов по женской аудитории.

- Как вы для себя определяете, в чем секрет успеха канала?

- Канал женский, топ-менеджмент тоже женский, мы любим общаться, ездить по регионам, чтобы считывать интересы, особенности зрителей и подстраиваться под них. У нас нет задачи поучать, мы хотим соответствовать ожиданиям, отвлечь, дать отдохнуть, понять, что не у одной тебя такие проблемы. Это те чувства, на которых мы и строим фундамент успеха.

- Что вы хотите донести до зрителей?

- Мы поняли, что нашим зрительницам очень нравятся сериалы, где главная героиня в начале истории сильно пострадала от людей или обстоятельств, а потом обязательно нашла свое счастье. Конечно, в наших мелодрамах есть место зависти и ревности, злорадству и любопытству - настоящим «живым» чувствам. Это наша сущность, и мы ее не стесняемся. Конец сериала может быть неожиданным, но всегда хорошим.

- Какие новинки ждут зрителей Dомашнего?

- Всю весну (февраль, март, апрель) и всю осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) каждый день в вечернем прайме новые четырехсерийные проекты собственного производства, которые мы объединили в линейку «Сказочные мелодрамы».

Каждый будний день за четыре серии рассказывается новая история. Для нас важно, чтобы у зрителя было определенное ощущение и ожидание, что именно он увидит в эфире: включаете нас в 19.00 - попадаете на новую мелодраму.

- Ваш канал одним из первых начал показывать турецкие сериалы в нашей стране. Расскажите, как вы выбираете проекты, есть ли приоритеты при выборе турецких сериалов?

- У Турции действительно отличная фабрика контента, они снимают сериалы на высоком уровне. Интересные всем? Спорный вопрос. У них есть своя специфика. Турецкий контент - это страсти в чистом виде. Наверное, это то, чего нам не хватает в нашей рациональной, прагматичной жизни. Dомашнему удалось привлечь и взрастить аудиторию, которой интересно смотреть такие проекты. Чтобы правильно выбрать сериал к показу на ТВ, мы руководствуемся многими критериями, но и прислушиваемся к интуиции. Если говорить в общем, история должна быть понятной, героиня - борцом, финал - счастливым, не открытым. Это простые слагаемые успеха. И всегда важно отделять личные предпочтения от зрительских вкусов, ориентироваться на запросы большинства зрителей.

- Есть ли дальнейшие планы по увеличению количества турецкого контента?

- Помимо исторических «Великолепного века», «Кесем» и «Курта Сеита и Александры» мы стали экспериментировать и с турецкими сериалами с современной историей, запускали сериал собственного производства про русскую-турецкую любовь уже в современных реалиях. Еще был документальный цикл «Восточные жены» про реальные истории любви русских девушек и восточных мужчин, как это на самом деле бывает и во что могут обратиться такие отношения. В общем, отработали эту тему от и до. Мы даже в шутку называем наш канал «главным турецким», поэтому, конечно, у нас есть дальнейшие планы по развитию линейки турецких сериалов.

- А будут ли премьеры турецких сериалов в этом году?

- Да, безусловно! Уже 15 апреля в эфир вышла новая история, которую мы назвали «Истерзанная». Этот сериал показал очень высокие рейтинги в Турции и на сегодня является одним из самых продаваемых турецких проектов. Зрителей цепляет жизненный сценарий и поднятая глубокая социальная проблема домашнего насилия, ведь это «больная» тема для женщин из многих стран, никто не знает, что происходит за стенами дома, как мужья обращаются со своими женами и сколько приходится женщинам терпеть и смиряться с безнаказанностью мужей.

- Что бы вы могли пожелать нашим читателям?

- Хочется, чтобы наши телезрители и ваши читатели всегда верили в лучшее и делали свою жизнь чуть радостнее с помощью нашего Dомашнего.

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Фото предоставлено телеканалом Dомашний.