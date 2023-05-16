Игорь Артамонов: У Липецкой области богатый экспортный потенциал, но нам нужна федеральная поддержка

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Оно прошло под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Главной темой обсуждения стало развитие внешних связей российских регионов с государствами ближнего зарубежья. Игорь Артамонов обратился к Сергею Лаврову с просьбой оказать содействие регионам в сопровождении внешнеэкономической деятельности.

«У Липецкой области богатый экспортный потенциал, но нам нужна федеральная поддержка, чтобы находить рынки сбыта и пути для поставок. Содействие министерства помогло бы нам быстрее выполнять поставленные задачи», – сказал Игорь Артамонов.

Министр иностранных дел оценил инициативу Игоря Артамонова.

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«Вместе с Минэкономразвития и Минпромторгом России рассмотрели это предложение. Такое сопровождение осуществляется. Но в инициативе губернатора Липецкой области были сформулированы некоторые оценки и подсказки о том, как сделать этот процесс более эффективным. Призываю всех наших коллег в Совете субъектов Федерации направлять свои наблюдения и предложения о том, что можно еще сделать по линии федерального центра для содействия вашим внешним связям в наш адрес», – отметил Сергей Лавров.

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Игорь Артамонов также присутствовал на прошлом заседании Совета глав субъектов в ноябре 2022 года. Сергей Лавров отметил, что регионы учли все рекомендации Министерства иностранных дел и развернули системную работу по продвижению отношений с соответствующими партнёрами. В своём выступлении он подчеркнул, что за прошедший период существенно повысился уровень взаимодействия с государствами СНГ, КНР, Индией, Ираном, Турцией, арабскими странами, активизировались связи между муниципалитетами.

Сегодняшняя встреча была посвящена взаимодействию регионов с государствами Центральной Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.