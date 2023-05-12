Александр Гусев: «Для военнослужащих-контрактников в Воронеже откроют пункт временного размещения»

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В Воронежской области задумались над созданием пункта временного размещения для граждан, которые пожелают подписать контракт на военную службу. Это - следующий шаг по улучшению условий для них, - написал в своем телеграм-канале 12 мая губернатор Александр Гусев.

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Он отметил, что это будет сделано для удобства наших бойцов.

- Сейчас желающие заключить контракт сперва обращаются в районный военкомат, а уже после отправляются в пункт отбора в Воронеже. И это не всегда удобно для воронежцев из отдаленных районов области. Скоро они смогут размещаться в ПВР, - подчеркнул глава региона.

Проживая в комфортном пункте временного размещения, мужчины смогут завершить прохождение медкомиссии и другие процедуры, а также получить жетоны с личными номерами и дождаться отправки в войска.

С помещением для ПВР определятся в ближайшие недели. Предполагается, что он будет рассчитан на 100 человек.

Ранее стало известно, что в Воронеже на улице Фридриха Энгельса, 52 в скором времени откроется новый удобный пункт отбора на военную службу по контракту с функцией единого «окна». Здесь помогут оформить все необходимые документы, проконсультируют по выплатам и льготам, подберут направление службы.

Ирина Шабанова