Губернатор: «Центр отбора на военную службу по контракту в Воронеже заработает в режиме «одного окна»

Скриншот видео правительства Воронежской области

В Воронеже в скором времени откроется новый пункт отбора на военную службу по контракту. Он заработает по принципу «одного окна» по адресу: улица Фридриха Энгельса, 52. Здесь помогут оформить все необходимые документы, проконсультируют по выплатам и льготам, подберут направление службы. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 11 мая.

Прием кандидатов будут вести сотрудники соцзащиты. Они и займутся оформлением документов для получения выплат, том числе и единовременной губернаторской в 120 тысяч рублей. Всего стартовые выплаты составят 315 тысяч рублей. Кроме того, в Воронежской области по поручению Александра Гусева действует свыше 20 мер поддержки участников спецоперации и их семей.

- Привлечем судебных приставов, налоговиков, нотариусов, представителей банков. То есть кандидат на военную службу сможет прямо на месте получить необходимые справки, оформить налоговые каникулы и разрешить свои другие жизненные ситуации. Пункт отбора контрактников начнет свою работу в формате, во многом схожем с МФЦ, - подчеркнул Александр Гусев.

Ранее глава региона лично посетил пункт отбора на военную службу по контракту и высоко оценил ход ремонтных работ.

Напомним, в Воронежской области действует прямая телефонная линия для контрактников. Уточнить информацию можно по номерам: 122 и +7 (473) 277-77-73.