Выходные в Воронеже: Первомай, Рахманиновский концерт, выставка кукол

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАХМАНИНОВСКИЙ КОНЦЕРТ

Цикл концертов симфонического оркестра ВКЗ «Приношение Рахманинову. Великая музыка русского гения», посвященных 150-летию известного композитора, откроет выступление мировой знаменитости. 30 апреля в Воронежском концертном зале звезда мировой оперы Ольга Перетятько исполнит знаковые романсы Рахманинова «Не пой, красавица, при мне», «Сирень», «Здесь хорошо», «Вокализ», «Весенние воды», а также ари «О, не рыдай, мой Паоло» из оперы «Франческа да Римини»

Ольга Перетятько - выдающаяся российская оперная певица, обладательница сопрано редкой красоты, одна из самых востребованных певиц своего поколения. Она выступала на одной сцене с Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Хосе Каррерасом, участвовала в спектаклях известных постановщиков Робера Лепажа, Дмитрия Чернякова, Клаудиа Шолти. Ольге Перетятько рукоплескали зрители Метрополитен- опера в Нью-Йорке, Берлинской и Венской оперы, миланского «Ла Скала», Большого театра в Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

В программе воронежского концерта также популярная оперная классика - ария Матильды из оперы «Вильгельм Тель», каватина из оперы «Семирамида», ария Розины из оперы «Севильский цирюльник» и ария Фьориллы из оперы «Турок в Италии» Россини, а также ария Come bello из оперы «Лукреция Борджиа» Доницетти.

Концерт пройдет в ВКЗ 30 апреля в 19.00, 6+

Ольга Перетятько Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 29 апреля в 15.00 пройдет концерт «Транскрипция жизни» (6+), в 18.00 - опера «Свадьба Фигаро» (16+), а 30 апреля в 18.00 - концерт современной хореографии (12+).

ПЕРВОМАЙ

1 мая традиционно стартует открытие паркового сезона. В парках в течение дня будет идти музыкальная трансляция, начнут работать аттракционы. 0+

1 мая в клубе «Краснолесье» пройдет музыкально-развлекательная программа «Весна идет! Весне дорогу!», начало в 17.00, 6+

1 мая в музее-заповеднике «Дивногорье» откроется новая выставка. Проект «Русское море» посвящен отрезку времени от 125 до 86 млн. л. н., когда на территории нынешнего музея-заповедника располагалось неглубокое теплое море. Этот этап соответствует меловому периоду - времени, когда из планктонных организмов формировался мел, слагающий сегодня холмы Дивногорья. Выставку можно будет посмотреть до 30 мая в здании гостиницы музея-заповедника «Дивногорье», 7+

А еще 1 мая в «Дивногорье» пройдет детский квест. Команды пройдут путь по маленькой копии заповедника - детской развлекательно-познавательной игровой площадке «Дивноленд». Участникам предстоит выполнить задания на ловкость, внимательность и смекалку. Во время прохождения заданий ребята узнают об истории Дивногорья и народах, населявших эти территории, а так же познакомятся с флорой и фауной музея-заповедника. Участие бесплатное, 7+

ПОДВОДНЫЙ БАНКЕТ

В Воронежском океанариуме с 29 апреля по 1 мая насыщенная программа, которая будет интересна и детям, и взрослым. Это увлекательные экскурсионные маршруты, развлекательные программы с участием животных, познавательные интерактивные занятия, творческие мастер-классы и показательные кормления обитателей.

В 11.00 - шоу с водолазом «Подводный банкет».

В 14.00 интерактивное занятие в Морской гостиной.

В 15.00 программа с морскими котиками «Морячка и моряк».

В 18.00 программа «Подводный круиз», с погружением водолаза в главный аквариум и кормлением морских обитателей.

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КВЕСТЫ В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ

Мир, труд, Парк! Парк аттракционов запускает серию тематических квестов на праздничные выходные. Воронежцев ждут катания на крутых аттракционах, игры на симуляторах и разминка для ума в виде квеста - находите на просторах парка подсказки, выполняете задание и сообщаете правильный ответ оператору.

Развлекательная программа пройдет 30 апреля и 1 мая с 13.00 до 16.00.

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. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЕРНИСАЖ И БАБУШКИНЫ ЗАБАВЫ В КИДБУРГЕ

В детском городе профессий «КидБург» 29, 30 апреля и 1 мая запланирована насыщенная программа.

29 апреля в 14.00 начнется музыкальный конкурс «Звонкий Первомай». А в 17.00 на главной площади пройдет «Первомайский вернисаж» - конкурс, на котором ребята будут создавать необычные картины, рисуя совсем не красками.

30 апреля в 14.00 пройдут «Первомайские забавы» - активные игры, в которые играли еще бабушки, дедушки и родители: классики, резиночка и другие. А в 17.00 начнется вечеринка с танцами, играми, караоке, конкурсами для детей и их родителей «Зажигай Первомай».

1 мая в 14.00 на главной площади состоится настоящий «Баттл профессий», в котором сойдутся представители разных профессий и покажут на что они способны. А в 15.30 стартует кулинарный мастер-класс. Ну а в 17.00 начнутся «Майские старты» - веселые эстафеты, в которых смогут принять участие ребята и их родители.

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ВЫСТАВКА

В кукольном театре открылась выставка Елены Луценко. В фойе второго этажа расположились персонажи, которые сделала за 54 года работы в храме искусства главный художник театра. Имя Елены Леонидовны уже вошло в историю российского кукольного искусства, она - лауреат Госпремии России и госпремии имени Станиславского.

Экспозицию назвали «Театр кукол - мое призвание». Воронежцы могут увидеть куклы, костюмы, реквизит, эскизы декораций к 17 спектаклям, созданным с 1987 по 2022 год: «Се человек», «Мертвые души», «Каштанка», «Комедия ошибок», «Как царь Петр флот строил», «Брысь», «Белоснежка», «Карьера Артура Уи, которой могло не быть», «Смерть Тарелкина», «Из жизни насекомых», «Король Лир», «Золушка», «Белый Бим черное ухо», «Легенда о добром сердце», «Жаворонки, прилетайте к нам», «Соловей и император», «Левша».

Особенными экспонатами стали картины «Портрет Анри» и «Мадагаскар», написанные Еленой Леонидовной в 1987 году на Мадагаскаре, где художник участвовала в создании национального театра кукол.

Выставку «Театр кукол - мое призвание» зрители смогут в дни спектаклей до октября 2023 года.