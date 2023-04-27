Воронежский театр кукол в день открытия фонтана покажет уличный спектакль «Дюймовочка»

предоставлено театром

В начале мая театр кукол покажет воронежцам необычную премьеру - уличный спектакль по мотивам сказки Андерсена. Представления приурочат к открытию обновленного фонтана «Дюймовочка». И пройдут они на площади у театра кукол. Спектакль поставили режиссеры Анна Шишкина и Олег Скотников - основатели уличного театра из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо» (воронежцы его помнят по участию в уличных парадах Платоновфеста). Авторы постановки не только выводят действо в уличное пространство, но и не ограничиваются пределами сказочного мира Андерсена. В воронежской «Дюймовочке» кроме знакомых Жабы, Мыши, Крота, Ласточки будут и современные, совсем не сказочные персонажи.

- Нам показалось естественным тематически объединить спектакль с городским событием. Это символично: театр выходит к зрителю, само искусство выходит за порог театра, оно не ограничивается зданием, - уверена режиссер и художник спектакля Анна Шишкина. - Это не постмодернистская история по мотивам Андерсена - это «Дюймовочка», не ограниченная рамками сказки. И самое главное для меня в этом спектакле: он хорошо заканчивается. И на уровне детского прочтения, и на уровне взрослого понимания. Именно это хочется дать зрителю: немного радости, немного счастья.

В постановке присутствуют элементы мюзикла, приемы театра кукол и «живой план». В спектакле играют Татьяна Ечеина, Владислав Ефанов, Станислав Беляев, Ольга Бергман, Григорий Вахрушев, Софья Иголкина, Эдуард Кокарев, Дарья Сарычева, Анна Грызлова.

Дата показов будет известна, как только закончатся ремонтные работы у здания театра.

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