Воспитывала гимназистов, беспризорников, писателей и дипломатов: какая она, самая почтенная школа Воронежа

Всех входящих в холле приветствует сам Ильич Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Посетителей здесь встречают дворянка Морозова и пролетарий Владимир Ленин. В этом краснокирпичной двухэтажном здании чтут традиции и бережно хранят историю, вопреки ветрам перемен. И второй век «сеют разумное, доброе, вечное».

Здание выходит фасадом на улицу Ф.Энгельса Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА»

В начале 20 века новый владелец дома фабриканта Тулинова на Большой Дворянской (ныне здание ЦНТИ) дворянин Бабанин начал распродавать по кускам (так дороже) большой участок земли, принадлежавшей усадьбе. Один из них приобрела Софья Макаровна Троицкая (в замужестве Морозова), родная тетя известного воронежского архитектора Троицкого.

Новая хозяйка участка в 1912 году построила у пересечения современных улиц Комиссаржевской и Фридриха Энгельса двухэтажное здание мужской гимназии. Заведение на ту пору было очень современным и даже шикарным. Имело 10 больших классных комнат для учебных занятий, а также три зала: рисовальный, гимнастический и актовый. Был в гимназии Морозовой физический кабинет, просторный вестибюль и коридор с окнами. В цокольном этаже оборудовали столовую, где воспитанникам подавали обеды. Кроме воронежцев в гимназии учились и приезжие ребята. Для них существовал небольшой интернат. А с 1914 года в гимназии действовало общество помощи бедным ученикам. Часть помещений арендовал СХИ, основное здание которого с 1913 года строилось на северной окраине города.

Барельеф основательницы гимназии Софьи Морозовой Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ ФЕМИНИСТОК

Увы, но просуществовала гимназия Морозовой недолго и закрылась после революции. В первые годы новой власти просторные помещения часто использовались для проведения общественных мероприятий.

Фойе второго этажа Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- 17 марта 1917 года около тысячи женщин разных сословий — служащие учреждений, гимназистки, домработницы, жены чиновников и офицеров, прислуга - провели первое в истории города собрание в актовом зале гимназии, - рассказал «Комсомолке» кандидат исторических наук Владимир Размустов, основатель паблика «Заповедный Воронеж» в «ВК». - Во главе женского движения наиболее активной была известная писательница Валентина Дмитриева. Собрание выразило доверие Временному правительству и выступило за избирательные права женщин при выборах в Учредительное собрание и органы местного самоуправления.

Известно также, что в начале 1919 года в зале бывшей гимназии открылся театр железнодорожников.

Фрагмент исторической плитки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«ПАМЯТНИК ИЛЬИЧУ»

После смерти Владимира Ленина в стране начали повсеместно открывать памятники вождю пролетариата. Задумались и воронежцы о том, как увековечить Ильича. Но по совету Крупской собранные на памятник деньги направили в 1924 году на создание образовательного учреждения – приюта для беспризорников под названием «Памятник Ильичу». Под приют передали здание гимназии Морозовой. Кроме грамоты здесь мальчишек учили разным ремеслам – столярному, сапожному, слесарному и портняжному.

Решетка перил Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 1929 году школу преобразовали в общеобразовательную под номером пять. С этим номером она просуществовала до самой Великой Отечественной войны. Имена многих выпускников и учеников пятой школы на века вошли в историю. Это летчица Екатерина Зеленко, в бою тараном уничтожившая вражеский самолет, ее имя носит улица Воронежа. Это девятиклассник Борис Васильев, будущий писатель автор повестей о войне «А зори здесь тихие» и «Завтра была война». Это Юрий Гончаров, писатель, лауреат государственной премии. Свой современный номер – 28 – школа получила уже во второй половине 40-х годов.

Дверь во двор Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ВЫСТОЯЛИ ТОЛЬКО СТЕНЫ

После войны от школы остались только стены. И все же здание решили не просто восстановить, но и достроить. Тогда у левого крыла появился второй этаж, сохраняющий общий архитектурный стиль и декор фасада. Но на внутреннем ремонте в тяжелые послевоенные годы сэкономили. До сих пор часть стен в школе деревянно-полая: между двумя слоями досок засыпан шлак, а снаружи – штукатурка на дранке.

Из «исторических» в здании гимназии Морозовой, имеющей сегодня статус объекта культурного наследия регионального значения, сохранились стены, решетка лестницы и фрагменты старинной плитки в вестибюле первого этажа. Большая часть внутренней отделки помещений оказалась разбита в годы войны, и ее заменили.

Зал, где собирались феминистки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ»

Впрочем, директор школы Михаил Хуторецкий убежден, что не они главное украшение школы, а люди. Начиная от педагогического коллектива (многие учителя – это бывшие ученики 28-ой), и заканчивая именитыми выпускниками. Среди них известный нейрохирург Леонид Антипко, дипломат и глава Русского дома в Мадриде Борис Майорский; профессор Ленинградского политехнического института Виктор Ступак; корреспондент ТАСС Леонид Шевцов; один из лучших тренеров по гимнастике, основатель воронежской школы гимнастики Юрий Штукман и многие другие.

Именитые выпускники часто навещают родную 28-ю, чтобы вспомнить школьные годы и даже … «пошалить».

- Это было лет 20-25 назад. Пришли в гости Борис Майорский и Виктор Ступак, - рассказал Михаил Хуторецкий. - Захотели пройти в класс, где они учились, он расположен на первом этаже. А я никак не могу найти ключ от кабинета. В итоге мужики, которым было на тот момент далеко за 60, влезли в класс через окно и изнутри открыли шпингалет. Эти великие люди хулиганили со страшной силой!

Старинный горн из музея Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ИСТОРИЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Конечно, школа с такой богатой историей не может обойтись без музея. Экспонаты для него собрали ученики, выпускники и их родственники. Это личные вещи нескольких поколений учащихся, фотографии, документы. Наиболее интересные экспонаты на витринах – дореволюционное пенсне преподавателя морозовской гимназии В. Высоцкого, чернильница и перо начала 20 века, старинный горн, который нашли в подвале школы, а также учебник арифметики для первого класса издания 1858 года. На первой странице книжки подпись – Михаила Хуторецкого, это первая книга будущего директора школы.

Пенсне учителя гимназии Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В вестибюле первого этажа на стене барельеф основательницы школы – Софьи Морозовой. И тут же, над входом в столовую, - огромный памятник Ленину. Впервые скульптура Ленина появилась в здании в бытность школы для беспризорников. Правда, первый Ильич был поменьше ростом, выполнен из гипса. Увы, но фотографий его не сохранилась. Скульптура пропала во время боев за город. После освобождения Воронежа было решено восстановить историческую справедливость и вернуть в холл Ленина. Его нынешний рост- 2 метра 65 сантиметров. Выстоял Ильич и в смутные 90-е, хотя директору и поступали предложения продать скульптуру.

Первый учебник будущего директора школы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ДОСЛОВНО

«Из четырех мальчишек, глупо оравших «Ура» на крыльце школы, в живых остался я один»

Из воспоминаний Бориса Васильева о первом дней войны

Школьный музей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Тот воскресный день выдался в Воронеже на редкость жарким. Где-то на краю горизонта темнели облака, но в городе было душно. И мы со школьными друзьями решили идти купаться. Но пока собирались, облака стали тучами, а когда поравнялись с нашей бывшей (7-и летней) школой, хлынул дождь. Мы спрятались на крыльце под навесом, а гроза грохотала во всю мощь, и, помнится, мы этому буйно радовались. Но вдруг открылась дверь школы, и наш бывший директор Николай Григорьевич выглянул из нее. Лицо его было серым, это я помню точно.

— Война, мальчики… — сказал он.

А мы заорали «Ура!»…

Из четырех мальчишек, глупо оравших «Ура» на крыльце школы, в живых остался я один.

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