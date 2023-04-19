В Воронежской гордуме предложили разработать программу по капремонту школ и детских садов

фото: Воронежская городская Дума

На заседании комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям городской думы парламентарии выступили с инициативой подготовки комплексной муниципальной программы по проведению капитального ремонта в учреждениях образования Воронежа. Об этом рассказали в думской пресс-службе 19 апреля.

ДВЕ ТРЕТИ ШКОЛ – СТАРШЕ 50 ЛЕТ

Ежегодно в Воронеже открываются новые образовательные учреждения. Например, этой осенью появится еще около 5 тысяч дополнительных мест для учеников. Но остаются проблемы со старыми зданиями школ и детских садов. Их обозначил председатель комиссии Андрей Соболев: не хватает средств на капитальный ремонт, а косметический не спасает ситуацию. Во многих зданиях, которые были построены еще в 30-50-е годы прошлого века, реконструкцию не проводили со дня их открытия.

О текущей ситуации рассказала депутатам руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова. Она доложила, что лишь 7 % из общего количества учреждений общего образования являются новыми объектами и не нуждаются в ремонте. А две трети – старше 50 лет. Что касается детских садов, то из 221 зданий больше трети уже отметили полувековой юбилей. Особенно много старых зданий в Ленинском и Центральном районах. В связи с этим с 2021 по 2023 год на 41 % выросло количество заявок на капремонт от учреждений образования. Сумма тоже - увеличилась с 1 млрд рублей до 1,4 млрд в год.

фото: Воронежская городская Дума

ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Проблем добавила и нынешняя экономическая ситуация: растут цены на стройматериалы, увеличивается стоимость и самих работ. А объем средств, выделяемых на ремонт школ и детсадов, остается на прежнем уровне. По словам Любови Кулаковой, муниципалитет старается участвовать в региональных и федеральных программах по капремонту, готовится проектно-сметная документация, но средств для всех учреждений не хватает.

В этом году по инициативе депутатов городского парламента и при поддержке мэра Вадима Кстенина и губернатора Александра Гусева было выделено на условиях софинансирования 380 млн рублей. Средства направят на программу по восстановлению дорожного покрытия и тротуаров на территориях школ и детсадов. Парламентарии предложили решить вопрос аналогичным образом – разработать муниципальную программу по капремонту зданий учреждений образования.

фото: Воронежская городская Дума

ПРОГРАММА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЯТИЛЕТНЕЙ

Инициативу поддержала председатель городской Контрольно-счетной палаты Елена Литвинчук. Она заострила внимание на некоторых детских садах, где в зданиях разрушены ступени, в плохом состоянии находятся окна и кровля. По мнению председателя КСП, все воронежские дети должны воспитываться в одинаковых условиях. И предложила в программу по капремонту внести указание объемов и источников финансирования.

В свою очередь депутат Сергей Колиух посоветовал определить приоритетность капремонта зданий. Для этого необходимо провести обследование школ и детских садов постройки не ранее 70-х годов.

Андрей Соболев по итогам обсуждения предложил организовать рабочую группу под председательством вице-спикера горДумы Олега Черкасова по подготовке информации для последующего составления пятилетней программы. Он призвал коллег подготовить проект до 1 октября 2023 года и до этой даты разработать и внедрить механизм обследования зданий соцучреждений.

Ирина Шабанова