В ВГУ прошел финал марафона «5 шагов к успеху», организованный компанией «Точка зрения»

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В воскресенье в Воронежском государственном университете прошел финал студенческого марафона «5 шагов к успеху». Этот проект был инициирован и разработан оптической группой «Точка зрения» для того, чтобы популяризировать здоровое зрение и показать молодым людям их сильные стороны, тем самым вдохновив на активность в достижении цели. Марафон состоял из пяти этапов. На первых четырех студенты проходили онлайн-викторину, участвовали командами в пешем квесте по Воронежу, играли в квиз в кафе-баре BARakO`Mama и бесплатно проверяли зрение в салонах оптики «Точка зрения».

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В финале перед участниками марафона выступили воронежцы, собственными усилиями добившиеся профессионального признания – журналист, телеведущий и режиссер документального кино Павел Селин, актриса Камерного театра и кино Татьяна Бабенкова и спортсмен, участник спортивного экстрим-шоу на канале «СТС» Роман Эминов. Каждый из гостей рассказал студентам университета о своем поиске призвания и поделился личным опытом преодоления трудностей на пути к результату. Перед началом конференции с приветственным словом выступил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий:

- Сегодня в конференц-зале университета собрались самые лучшие, самые активные студенты, финалисты многоэтапного соревнования «Пять шагов к успеху». Этот марафон мы проводили с нашим стратегическим партнером компанией «Точка зрения». Я уверен, что эти мероприятия запомнятся вам на долгие годы. Во-первых, это положительные эмоции. Во-вторых, это возможность познакомиться с известными людьми, их опытом движения к профессиональному признанию. Это может вам пригодиться в будущем.

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Открывая мероприятие, директор Оптической группы «Точка зрения» Станислав Слаутинский обратился к студентам с эмоциональной речью:

- Друзья мои! Мне приятно произносить это слово. Я очень надеюсь, что за это время мы чуть больше узнали друг друга, и со многими из вас «Точка зрения» точно станет добрыми друзьями. Девиз нашей компании - Способность видеть больше! Это значит видеть всё, не упускать важное. Видеть и не упускать. Не терять из виду. Не теряйтесь, друзья мои! Наши двери в любой точке города всегда открыты для вас. Не забывайте об этом!

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«Всегда вставайте, как бы ни было сложно»

Свое выступление перед студентами гость марафона Павел Селин начал с демонстрации на экране нарезок из своих документальных фильмов, посвященных известным и неординарным личностям. Журналист рассказал участникам встречи, что его путь к профессиональному признанию начался с мечты о работе на воронежском телевидении.

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Для достижения этой цели Павлу пришлось приложить немало усилий, труда, находчивости и настойчивости. По его словам, на пути к успеху есть три основных шага: наличие мечты, настойчивость в ее достижении и упорство:

- Когда начинаешь осуществлять свою мечту важно не сломаться, как бы ни было трудно. Если ты не опускаешь руки, то у тебя обязательно всё получится.

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Ведущая актриса Камерного театра Татьяна Бабенкова считает, что она еще пока на пути к признанию и ей сложно говорить об успехе, как о какой-то постоянной величине.

- Я заметила, когда ты максимально вкладываешься, работаешь на пределе сил и все свое внимание уделяешь любимому делу, тебе обязательно воздастся сторицей.

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Путь к успеху третьего гостя конференции, инженера Романа Эминова, был полон непреодолимых, по мнению врачей, проблем со здоровьем. В зените спортивной карьеры кандидат в мастера спорта по рукопашному бою получил тяжелую травму в драке с уличными хулиганами. Роман оказался в больнице, врачи буквально спасли его, но категорически запретили заниматься каким бы то ни было спортом. Однако Роман не согласился с этим приговором и уже через несколько месяцев после выхода из больницы вернулся к тренировкам, и сполна проявил свою волю к победе в другом виде спорта. И в результате был приглашен к участию в федеральном экстрим-шоу на канале «СТС» «Суперниндзя».

- Спорт делает тебя сильнее не только физически, но и духовно. Смело выбирайте свой путь. Пусть он не будет легким, и вы можете споткнуться, упасть… Но всегда вставайте, как бы ни было сложно.

Бесценность общения

В перерыве конференции мы пообщались с участниками финала, студентами ВГУ, чтобы узнать их мнение о проекте. Насколько он оказался полезным и чем запомнился?

- Мы приняли участие в марафоне с четвертого этапа, - рассказала Дарина, четверокурсница факультета Международных отношений. – Мы стали победителями квиза, узнали много нового и открыли в себе знания, о которых даже не подозревали. С удовольствием пообщались с ребятами с других факультетов. В сегодняшней встрече для нас важно, что успешные люди общаются с нами на одной волне, не свысока.

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Одногруппница Дарины Юлия поддерживает подругу во мнении, что главная ценность марафона - общение.

- В конце четвертого курса это очень сплачивает нас, оставляет память на всю жизнь. Тем более, что мы студенты эпохи ковида долгое время были лишены возможности живого общения. Распространено мнение, что добиться успеха своими силами невозможно и надо иметь связи. Но вот мы видим перед собой людей, которые так же, как мы, были простыми студентами, шли к цели и добились ее. Все реально!

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Марафон завершился игрой между студенческими командами и вручением подарков и призов победителям от организаторов - «Точки зрения» и партнёров проекта - компании «Стерх», Сити-парк «Град», АО «Липецкий хладокомбинат», ПАО «Ростелеком» и СТС-медиа.

Организаторы благодарят студенческий актив университета и лично ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого за поддержку и всестороннюю помощь в организации проекта.

Елена Федяшева

Автор фото- Илья Азаров