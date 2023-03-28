Александр Гусев: «Воронежским бойцам в зону СВО передали еще восемь автомобилей и генераторы»

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Воронежская область продолжает активно оказывать помощь фронту. В этот раз очередная партия гуманитарного груза и автомобилей отправится в Луганскую народную республику. Ее передал лично губернатор Александр Гусев для 2-го армейского корпуса российских войск. Видео с места события глава региона разместил в своем телеграм-канале 28 марта.

В этой партии помощи военнослужащие получат восемь автомобилей – четыре УАЗа и четыре УАЗа «Патриота». Также им передали генераторы.

Поддержка проводилась с участием воронежского отделения «Единой России» и издания «36ON». Губернатор поблагодарил всех, кто оказал помощь, за неравнодушие к судьбам наших бойцов.

Ранее от регионального правительства в зону СВО на границу Херсонской и Запорожской областей, где базируется подразделение, практически полностью состоящее из воронежских бойцов, передали КамАЗ с погрузчиком-манипулятором, четыре внедорожника УАЗ Patriot и два квадроцикла повышенной проходимости. Набор сформировали по адресному запросу воронежских мобилизованных.

Кстати, тогда в партии гуманитарного груза отправили и инструменты – шлифовальную машину, шуруповерт, сварочный аппарат, набор для ремонта автомобиля и др. Кроме того, в зону СВО поехали из столицы Черноземья стационарная и портативная цифровые радиостанции, большое количество медицинских препаратов и перевязочных средств.

Воронежские власти передали бойцам также глушители для автоматов, разгрузочные пояса для снайперов и автоматчиков, оптические прицелы, тепловизоры, бронежилеты, тактические шлемы, рации.

Ирина Шабанова