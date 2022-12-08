Tele2 предлагает воронежцам добавить к мобильному тарифу домашний интернет

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Оставить заявку на подключение конвергентного решения можно в салонах связи оператора, на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2».

В рамках стратегии «Другие правила» Tele2 первой на рынке начала персонализировать тарифные планы. С запуском домашнего интернета клиенты оператора получили еще больше свободы в управлении услугами связи. Теперь они могут добавлять к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 до 1000 Мбит/сек и цифровое ТВ. В Воронежской области конвергентный продукт доступен более 440 тыс. домохозяйств в многоквартирных домах.

Воспользоваться предложением можно на тарифных планах «Мой онлайн+», «Супер онлайн+», Black, Premium и «Игровой», а также на ряде архивных тарифов. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 100 рублей (100 Мбит/сек), 200 рублей (200 Мбит/сек) или 400 рублей (1000 Мбит/сек).

Добавленные услуги домашнего интернета не меняют привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа. Кроме того, абоненты Tele2 получат дополнительные ежемесячные пакеты мобильных услуг: 50 минут и 3 Гб, 4 Гб или 5 Гб интернета в зависимости от выбранных опций.

Оставить заявку на подключение домашнего интернета можно в ближайшем салоне оператора, на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2». Для этого нужно проверить адрес дома на наличие технической возможности подключения, выбрать скорость передачи данных и удобное время монтажа. После отправки заявки сотрудник компании свяжется с клиентом для уточнения деталей. Также при необходимости можно приобрести роутер за полную стоимость или в рассрочку. Клиентам доступны два варианта рассрочки – на один или два года.