Депутаты горДумы единогласно избрали мэром Воронежа Вадима Кстенина

фото: Воронежская городская Дума

22 марта в горДуме Воронежа прошел последний этап выборов мэра Воронежа. Перед депутатами стояла задача определить достойного из двух оставшихся кандидатов – действующего мэра Вадима Кстенина и заместителя директора строительной компании «Аксиома» Александра Овсянникова.

Напомним, первоначально на пост главы города претендовали шесть человек: кроме двух финалистов, это - глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев, общественник Илья Наумов, заместитель гендиректора ДСК Сергей Крючков и безработный Александр Дудченко. Однако они не пошли во второй тур.

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ПРОГРАММЫ ФИНАЛИСТОВ

Перед голосованием каждый из претендентов представил депутатам свою программу развития города на предстоящие пять лет. Первым выступил Александр Овсянников. Его программа делает акцент на развитие человеческого потенциала – создание условий и равных возможностей для всех горожан в получении образования, занятии спортом, развитии общественных и культурных пространств.

Второй кандидат Вадим Кстенин пообещал продолжить заданные в предыдущую пятилетку тренды развития города:

- Продолжим участие в национальных проектах и госпрограммах, за пять лет построим не менее 20 новых объектов общего образования и столько же детсадов. Появится более 10 физкультурных и оздоровительных залов. Уделим повышенное внимание деятельности ресурсоснабжающих организаций, ремонту и реконструкции переданных в концессию сетей. Усилим контроль за реализацией их инвестиционных программ.

Кандидат выразил намерение довиваться повышения качества коммунальных услуг. Одной из задач на ближайшее время обозначил строительство совместно с «РВК-Воронеж» квартальных повысительных насосных станций для подачи воды на верхние этажи домов. Продолжится ликвидация аварийного жилья, реализация проектов комплексного развития городских территорий.

Вадим Кстенин также озвучил планы по строительству новых дорог, модернизации городского транспорта, строительству сетей метробуса. Срочного решения, по мнению кандидата, требуют работа управляющих компаний, платных парковок, а также оздоровление Воронежского водохранилища.

фото: Воронежская городская Дума

ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ

Голосование проходило тайно, во всех 28 бюллетенях депутаты отдали предпочтение Вадиму Кстенину. Александр Овсянников не получил ни одного голоса.

После оглашения результатов голосования председатель горДумы Владимир Ходырев поздравил вновь избранного мэра, пожелав ему плодотворной работы и выразив уверенность в дальнейшем сотрудничестве двух ветвей власти на предстоящий срок.

- По результатам голосования все увидели, что в городской Думе есть единение, а в единении – сила. Это очень важно,- добавил спикер.

В своем ответном слове избранный мэром Вадим Кстенин акцентировал внимание на том, что ему предстоит важная и трудная работа:

- У города-миллионника миллион проблем. Все их надо последовательно решать.

Завершая заседание, лидер фракции КПРФ в городской Думе Константин Ашифин отметил:

- Все, что происходит в городе – это вопросы мэра. Мы должны иметь коммуникацию с населением, надо быть понятным и открытым к людям. И рассказывать им о принимаемых мерах.

Елена Федяшева