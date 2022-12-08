В Воронеже после корректировки бюджета дополнительно отремонтируют спорплощадки

фото: Воронежская городская Дума

В Воронежской городской Думе прошло заседание комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям. Перед депутатами с докладом выступила руководитель управления финансово-бюджетной политики мэрии Елена Муромцева.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ

Тема была поднята важная. Муромцева рассказала, как изменились расходная и доходная части главного финансового документа Воронежа на 2023 год с учетом тех корректировок, которые ранее предложили парламентарии.

Напомним, на предыдущих заседаниях специалисты Контрольно-счетной палаты города и депутаты сошлись во мнении об увеличении доходной части бюджета на 132,181 млн рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений.

В целом же доходная часть на 2023 год выросла на 1,344 млрд рублей. В том числе казну Воронежа пополнили средства областного бюджета и дорожного фонда. Также муниципалитет получил субсидию в 848 млн рублей в рамках государственной адресной инвестиционной программы на строительство социальных объектов.

фото: Воронежская городская Дума

НЕ ТОЛЬКО РЕМОНТ, НО И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПЛОЩАДКИ

В Гордуме рассказали, на что пойдут деньги после корректировки. Участники комиссии приняли решение направить увеличенные собственные доходы бюджета на соцсферу. 10 млн рублей потратят на благоустройство и ремонт спортивных площадок в Воронеже. Еще 8 млн - на обустройство новой спортплощадки в микрорайоне 1 Мая. Оставшиеся 114 млн будут учитываться в зарезервированных средствах.

В думской пресс-службе пояснили, что параметры бюджета на 2023 год выглядят так: доходная часть - 38,096 млрд рублей, расходная - 39,205 млрд, дефицит составляет 1,109 млрд рублей.

фото: Воронежская городская Дума

УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ПОКУПКУ КВАРТИР

Кроме того, на заседании выступил председатель комиссии Гордумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев. Он предложил коллегам подготовить обращение к мэру Вадиму Кстенину об увеличении финансирования программы «Молодой семье - доступное жилье».

Депутат отметил, что на сегодня в очереди на участие в ней стоят около 4 тысяч семей из Воронежа. При этом за год субсидию на покупку квартиры в среднем получают лишь 20. До многих очередь может просто не дойти, так как они перестанут соответствовать условиям программы в силу возраста, справедливо заметил Андрей Соболев.

Ирина Шабанова