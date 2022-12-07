Сенатор Сергей Лукин: опыт создания школьных музеев воронежской школы №102 может быть востребован в масштабах страны

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Торжественное открытие школы состоялось 10 января 2018 года. В преддверии празднования 5-летнего юбилея руководство школы пригласило сенатора, чтобы показать, как живет учебное заведение сегодня.

«В проект школы заложены широкие возможности. Не случайно он был одобрен Министерством строительства и стал типовым для школ страны. Четырехэтажное здание общей площадью более 21 тысячи квадратных метров позволяет воплотить самые разнообразные замыслы, создать все условия для получения качественного образования и гармоничного развития личности ребенка», - рассказал Сергей Лукин.

Но мало просто построить прекрасное здание и оснастить его самым современным оборудованием. Если нет руководства и коллектива, горящих своим делом, увлеченных, не останавливающихся на достигнутом, то ничего не получится. В 102-й школе такие люди есть.

«После экскурсии по школе я могу с уверенностью сказать – потенциал, заложенный в ее проекте, раскрывается в полной мере. Это касается и организации учебного процесса, и бытовой стороны – в частности, питания школьников. И, конечно, патриотического воспитания, которому в этой школе уделяется особое внимание», - подчеркнул сенатор.

В учебном заведении работают 87 кружков различной направленности, создана современная образовательная среда, включающая библиотеку свободного доступа, 11 музейных экспозиций, основанных на краеведческом материале. Эти школьные музеи стали итогом проектной и исследовательской деятельности взрослых и детей. Основа экспозиции «1942-43 гг. На северо-западном рубеже…» - подлинные вещи защитников Воронежа и предметы военных лет, найденные во время строительства школы. А еще в школе есть музей дальней авиации, архелогический, этнографический и музей географии Воронежского края. Литературные экспозиции посвящены жизни и творчеству известных воронежских писателей – Гавриила Троепольского, Анатолия Жигулина, Вячеслава Дёгтева. Дети встречались с их родственниками, которые передали личные вещи писателей школе и рассказали много интересных и малоизвестных фактов из жизни писателей.

А в сентябре 2022 года был открыт «Музей Самолет Герой», посвященный летчику герою Алексею Небольсину, совершившему в годы Великой Отечественной войны таран в ходе боев за Мурманск. После попадания зенитного снаряда он направил свой горящий самолет во вражескую автоколонну.

«Школьные музеи позволяют ребятам прикоснуться к страницам истории России и Воронежского края. Не просто прочитать о каких-либо событиях в учебниках, но и получить незабываемые личные впечатления», - считает Сергей Лукин.

Также в ходе визита сенатор от Воронежской области обсудил с заместителем главы администрации Воронежа по социальной политике Надеждой Савицкой и директором школы №102 Алексеем Фактором ряд актуальных вопросов в сфере образования и недавние изменения в федеральном законодательстве – в том числе закон, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ.

«Федеральным законом, принятым в сентябре 2022 года, вводятся единые для всей России программы, которые будут разрабатываться и утверждаться Министерством просвещения. Так называемый «золотой стандарт» позволит установить единый уровень, давать знания ниже которого недопустимо», - пояснил Сергей Лукин.

Обязательными для применения они станут для таких учебных предметов, как русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности.

Закон также вводит новый порядок разработки учебников - государственный заказ на их разработку.

Надежда Савицкая положительно оценила эти нововведения и отметила, что при этом закон сохраняет за школами право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже министерских.

«Кроме того, закон ликвидирует разницу в программах школ разных регионов. Сегодня нередко возникают сложности, если школьник переезжает из одного региона в другой – из-за того, что учебные программы имеют существенные отличия», - уточнил Алексей Фактор.

В завершение встречи директор школы №102 анонсировал создание двенадцатого школьного музея, посвященного жизни и творчеству поэта Сергея Есенина – недавно были получены материалы из частной коллекции.

«В апреле 2022 года Правительство утвердило Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года. Она предусматривает в том числе открытие новых школьных музеев, театров, спортивных клубов. Возможно, опыт таких школ, как 102-я школа города Воронежа будет востребован и полезен в масштабах нашей страны», - подытожил сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская