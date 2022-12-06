Вице-мэр Воронежа Сергей Петрин провел прием жителей города

Администрация городского округа город Воронеж

Вопросы, с которыми воронежцы обратились в общественную приемную лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, касались устройства дорожного покрытия на ряде улиц, восстановления лестничного спуска на Ленинском проспекте, излива канализации на территории двора многоквартирного дома и другие.

ПРО АСФАЛЬТ И Ж/Д ПЕРЕЕЗДЫ

Житель микрорайона Подгорное Игорь Сулохин пожаловадся на отсутствие асфальтового покрытия и других элементов дорожной инфраструктуры на улицах Архитектурной, Фрегатной, Лебезянской, Шелепина и по переулку Настасьевскому.

– Не все улицы нашего микрорайона асфальтированы, также на них отсутствует освещение и пешеходные переходы, хотя многие имеют достаточную ширину для их организации, - уточнил первый заместитель главы администрации Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин.

По словам вице-мэра, в этом году при поддержке губернатора Александра Гусева был начат масштабный проект по асфальтированию улиц частного сектора.

Приоритетные объекты определялись совместно с депутатским корпусом – согласно наказам избирателей. В уходящем году было выполнено устройство асфальтобетонного покрытия более чем на 50 объектах. Также – по наказам – формируется их перечень на следующий год. На эти нужды будет направлено еще порядка 500 млн рублей.

– Я дам поручение управлению дорожного хозяйства, чтобы они организовали комиссионный выезд. Специалисты посмотрят, обследуют, определятся с приоритетными улицами микрорайона. В рамках работы по созданию твердого покрытия можно будет запроектировать и устройство освещения необходимой инфраструктуры. Часть улиц у вас будет сделана в следующем году – с наступлением благоприятных для этих работ погодных условий. Я попрошу, чтобы с вами связались, и в день выезда вы сами на месте могли обозначить проблемы, – пояснил Сергей Андреевич.

Кроме того Игорь Сулохин поинтересовался дальнейшей судьбой и перспективами благоустройства железнодорожных переездов, расположенных на территории микрорайона.

Сергей Петрин рассказал, что в настоящее время в адрес РЖД подготовлено письмо с просьбой рассмотреть возможность вывода из эксплуатации железнодорожных веток, которые сейчас и в перспективе не будут востребованы. После этого может быть изучен вопрос дальнейшего благоустройства участков. Вопросы текущего содержания передадут в районный комбинат благоустройства для учета их в работе.

Администрация городского округа город Воронеж

ПРО БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ И КАНАЛИЗАЦИЮ

Жительница Левобережного района Людмила Евстратова посетовала на обветшалый лестничный спуск на Ленинском проспекте в районе гипермаркета «Европа» (от жилого дома к остановке общественного транспорта).

Сергей Петрин поручил руководителю управы Левобережного района Вадиму Башилову в ближайшее время выехать на место и при помощи сотрудников комбината благоустройства устранить имеющиеся дефекты.

С вопросом обустройства подхода к лицею № 65 обратилась жительница Ленинского района Елена Куставинова.

– У меня дети учатся в этом лицее. Люди переходят дорогу и с трудом подходят к лицею в непогоду – образуется большая лужа, – рассказала Елена Ивановна.

По сообщению управы Ленинского района, скопление талых и дождевых вод обусловлено нарушением горизонтальных дорожных отметок проезда на территорию образовательного учреждения и проезжей части улицы Грамши. В связи с этим необходимо организовать на данном участке твердое покрытие. В качестве временной меры районным комбинатом благоустройства была выполнена отсыпка обочины срезом асфальтобетона.

Сергей Петрин поручил управлению дорожного хозяйства провести обследование дорожных условий и разработать схему благоустройства участка, а после – представить ее заявителю для совместного обсуждения.

Житель Коминтерновского района Евгений Мальцев пожаловался на текущую во дворе домов № 10 и № 14 по улице Краснодонской канализацию.

– Когда я обращался в прошлом году в приемную «Единой России», специалисты коммунальной службы приезжали, хорошо прочистили канализацию. Но через год сточные воды опять потекли – ситуация периодически повторяется, – сообщил Евгений Викторович.

– Вероятнее всего, забивается линия дворовой канализации и приводит к изливу из колодца. Я попрошу РВК, чтобы они каналопромывочную машину к вам направили и сделали промывку сетей. Что касается новых домов – при получении разрешения на строительство также выдаются технические условия от ресурсоснабжающих организаций. Дополнительно проверим необходимую документацию, – сказал Сергей Петрин.

ПРО ДЕТСКИЙ САД № 188

Жительница Коминтерновского района Виктория Халяпина пожаловалась на систему отопления в детском саду № 188. Женщина сообщила, что около двух недель назад в некоторых группах дошкольного учреждения пропадало тепло, а всего – с начала отопительного сезона – детский сад сталкивался с такой проблемой несколько раз.

Ранее обслуживающей организацией – ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» – проводились работы по регулировке гидравлического режима тепловой сети, после чего температурный режим в помещениях детского сада соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям. Но в конце ноября температура в помещениях четырех групп снизилась. Тогда регулировка тепловой сети была проведена повторно.

Виктория Халяпина отметила, что в настоящее время проблем с отоплением в дошкольном учреждении нет, но родители обеспокоены ее появлением в дальнейшем – в течение зимнего периода. Также она поинтересовалось вопросом, в перспективе, ремонта крыши.

– В настоящее время ресурсоснабжающая организация и фонд капремонта – в отношении близлежащих домов – приняли исчерпывающие меры для устранения проблемы и того, чтобы она не повторилась. Однако я дам поручение управлению ЖКХ посмотреть отдельно за этим садом – специалисты будут раз в день выезжать и фиксировать параметры теплоносителя. Также на следующий год, поскольку зимой эти работы выполнять проблемно, мы запланировали обновить часть системы отопления уже в самом саду. Что касается крыши – обсудим этот вопрос с управлением образования и молодежной политики, проведем обследование и в случае необходимости тоже внесем ремонтные работы в запланированный перечень на следующий год, подытожил Сергей Андреевич.

Важная деталь: все озвученные в ходе приема вопросы останутся на личном контроле руководителей профильных подразделений администрации, а также районных управ.

Алексей СЕРГУНИН