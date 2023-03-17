Воронежский губернатор: «Добровольцы смогут получать социальные услуги на дому»

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Добровольцы специальной военной операции из Воронежской области смогут бесплатно получать социальные услуги на дому, а также в Центре реабилитации инвалидов «Семь Ступеней». Документ подписал губернатор Александр Гусев. Об этом он рассказал в своем telegram-канале 17 марта.

Напомним, Воронежская область одной из первых в России запустила комплексную программу по реабилитации участников спецоперации и поддержки их семей. По поручению Александра Гусева, сейчас завершается подготовка соответствующей дорожной карты, расчитанной на три года. Задача сделать так, чтобы каждый ветеран боевых действий продолжил активную жизнь.

Проект действует в несколько направлениях – медицинская помощь, социальная поддержка, психологическая реабилитация, трудоустройство, правовые консультации. Вернувшиеся домой бойцы первым делом пройдут диспансеризацию, после чего их отправят по показаниям на реабилитацию.

Участники СВО могут посетить медкабинет в ВОКБ №1 с 8.00 до 19.00 часов. Также в Воронежской области начал работу единый центр обработки информации и координации реабилитации участников СВО. Воронежцев будут принимать по принципу «одного окна». Он создан на базе бюджетного учреждения «Центра комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней». Задать вопросы можно по номеру «горячей линии» +7(800) 201-42-18.