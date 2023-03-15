Губернатор: «В Воронежской области создан единый центр координации реабилитации участников СВО»

Фото — правительство Воронежской области.

В Воронежской области заработал единый центр обработки информации и координации реабилитации участников специальной военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев 15 марта.

Он появился на базе бюджетного учреждения области «Центра комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней». Уже закончили формирование штата, специалистам организовали рабочие места. Прием будут вести по принципу «одного окна».

Вопросы, касающиеся реабилитации участников СВО, можно задать, позвонив на «горячую линию» центра. Обращения принимаются по номеру: 8-800-201-42-18.

Губернатор напомнил, что единый центр был создан в рамках действующей в регионе трехлетней программе комплексной реабилитации участников СВО. Сейчас завершается подготовка соответствующей дорожной карты. Она рассчитана как на мобилизованных военнослужащих, так и на добровольцев. Проект имеет несколько направлений: медицинская помощь бойцам, соцподдержка, психологическая реабилитация, трудоустройство после возвращения из зоны СВО, правовые консультации и решение бытовых и иных вопросов.

- Условием для включения в систему реабилитации участников СВО является результат, полученный в ходе консультаций из медкабинета помощи бойцам в Воронежской областной больнице №1, а также осмотры и дообследования ВОКБ №1 или другой медорганизации по месту прикрепления или обращения участника СВО, - пояснил глава региона Александр Гусев.

Ранее в облправительстве рассказали, что в Воронежской области в системе реабилитации военнослужащих функционируют 17 стационарных отделений по разным профилям. Специализация восьми из них – это нарушения функций центральной нервной системы (ЦНС).

Еще в шести восстанавливают бойцов после болезней периферической нервной системы (ПНС) и костно-мышечного профиля (включая травмы и их последствия). И еще три работают по широкому кругу соматических (не связанных с психической деятельностью человека) болезней.

Ирина Шабанова