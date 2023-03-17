Спортивные выходные в Воронежской области: битва «Факела» за место в Премьер-лиге и всероссийские соревнования по художественной гимнастике

«Факел» надо поддержать – сейчас для него каждая игра как финал. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Предстоящие выходные будут богаты разнообразными спортивными событиями. Особое внимание, конечно, спорту № 1 – футболу. «Факел» 18 марта сразится с ФК «Сочи», начнется матч в 16.30. Непонятно, чего ожидать от соперника, после зимнего перерыва, с одной стороны победившего ЦСКА – 2:0, с другой разгромленной «Оренбургом» - 0:4. Но «Факелу» в любом случае нужно играть первым номером, положение обязывает. Еще одна неудача, и воронежский клуб может скатиться в зону прямого вылета в ФНЛ. Болельщикам предлагают приходить заранее в 14.00, для них подготовили массу развлечений. Каких, можно посмотреть здесь.

18 и 19 марта продолжатся всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Жар-птица», в них участвуют 300 спортсменок. Проходят они в спорткомплексе «Звездный» (ул. Южно-Моравская, 3). И в субботу, и в воскресенье турнир начинается в 9.00.

На выходных пройдет сразу два турнира по тхэквондо. Первенство и чемпионат Воронежской области по версии МФТ состоятся 18 марта в спортивном центре «Гран-при» (ул. Ворошилова, 1а). На них приедут 370 мастеров этого вида единоборств. Первенство стартует в 9.00, чемпионат – в 10.00. А 19 марта также в спортцентре «Гран-при» пройдут первенство и чемпионат Воронежской области по версии ГТФ. Соревнования начнутся в 10.00.

18 марта в селе Репьевка в спорткомплексе «Победа» (ул. Воронежская, д. 46) состоятся первенство и чемпионат Воронежской области по кендо. В этом экзотическом виде спорта будут соревноваться 60 спортсменов. Бои в рамках первенства начнутся в 10.00, чемпионат стартует в 11.00.

На выходных продолжатся областные соревнования по футзалу среди учащихся вузов, которые продлятся до 29 марта. Они проходят в Воронеже в универсальном спортивном зале физкультурно - оздоровительного комплекса на ул. Димитрова, 2в. Игры начнутся в 12.00.

18 и 19 марта пройдут финальные соревнования чемпионата Воронежской области по пулевой стрельбе. Спортсмены будут демонстрировать свою меткость в тире на улице Ю.Янониса, 6. Стрелять будут с дистанций 10, 25 и 50 метров. Начнется турнир и в субботу, и в воскресенье в 10.00.

Также в выходные состоятся финальные соревнования по шахматам XXI Спартакиады учащихся Воронежской области 2023 года среди юношей и девушек (2006 – 2010 г.р.). Они пройдут в Воронеже в шахматно-шашечном центре (ул. Фридриха Энгельса, д. 34). Соревнования начнутся в 11.00.

19 марта в Воронеже на ледовой крытой арене (ул. Димитрова, д. 1/1) пройдут областные соревнования по фигурному катанию «Platinum Cup». Начнутся они в 8.00. Виртуозное владение коньком продемонстрируют 100 спортсменов.

А 18 и 19 марта в Воронеже в универсальном спортивном зале на ул. Защитников Родины, д. 2/1 состоится Кубок Воронежской области по бадминтону. Соревнования и в субботу, и в воскресенье стартуют в 13.00.