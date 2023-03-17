Болельщики воронежского «Факела» перед матчем с «Сочи» могут сыграть в «Робофутбол»

«Разогрев» перед футболом болельщики получат хороший. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Болельщиков «Факела» просят приходить на матч с «Сочи», который состоится в Воронеже в субботу, 18 марта, заранее – с 14.00. Скучать вам не дадут.

Перед матчем на Центральной трибуне пройдет автограф-сессия защитника «Факела» Кирилла Суслова! Там же вы сможете поиграть в «Робофутбол» – забить мяч в чужие ворота с помощью робота на радиоуправлении. А в другом аттракционе управляемые вами роботы будут биться на мечах. Можно также разрисовать клубную фан-стену, оставить на ней пожелание футболистам «Факела». А еще на Центральной трибуне будут фотобудки, детская зона с аквагримом и аэрохоккей.

На Восточной трибуне вы сможете поучаствовать в заезде машинок на радиоуправлении, поиграть на аттракционах «Кнопочный бой» и «Футбольная дуэль», увидеть, куда перенесут вас очки виртуальной реальности, сыграть в аэрохоккей и дартс.

На Южной трибуне болельщиков ожидают аттракционы «Линия защиты», «Игра на повышение» и аквагрим.

Кроме того, перед матчем по традиции пройдет шоу барабанщиков и выступление группы поддержки.

Напомним, игра с «Сочи» начнется в 16.30.