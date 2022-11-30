Представители РВК-Воронеж выступили спикерами регионального форума предпринимателей

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В рамках деловой программы работало более 20 секций, в том числе, с участием спикеров из водоканала. Лейтмотивом обсуждений на большинстве площадок стала тема - как развивать бизнес в непрерывно меняющихся условиях.

«Мы регулярно участвуем в мероприятиях, направленных на развитие бизнеса, предпринимательства и HR-сферы региона. Для нас важно, что среди пяти приглашенных спикеров в секции управления персонала были и мы. Учитывая, что компания вошла в число лучших работодателей России в 2021 году, мы готовы делиться своим опытом и лучшими практиками», - рассказала директор по персоналу «РВК-Воронеж», соорганизатор секции по управлению персоналом Елена Сарычева.

Форум проходил под лозунгом «Меньше слов, больше кейсов». Воронежский водоканал поддержал этот слоган – начальник отдела подбора, обучения и развития персонала Анастасия Соловьева рассказала о механизмах построения эффективного корпоративного учебного центра.

«Наш опыт вызвал интерес участников секции. На базе внутреннего учебного центра мы проводим профессиональную подготовку и переобучение рабочих, а также молодых специалистов, которые занимаются научно-практической деятельностью. Мы помогаем им развивать профессиональные и корпоративные компетенции, используя для обучения различные форматы и инструменты. Развитие персонала носит непрерывный характер, и учебный центр занимает в этом процессе ключевую роль», - отметила Анастасия Соловьева

Учебный центр компании функционирует с 2013 года и имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности. В 2022 году на его базе прошли обучение более 120 сотрудников предприятия.