Ускользающая старина: как доживает свой век дом Медведевой в Воронеже

В начале прошлого века это место носило название Тычок Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На углу улицы Помяловского у «подножия» свежей многоэтажки доживает свой век покинутый больше двух лет назад последними жильцами дом жены надворного советника Марии Медведевой. В 1998 году двухэтажную постройку признали аварийной и подлежащей сносу. Живущих в ней начали постепенно расселять в новостройки. Особняк опустел, но неожиданно стал местом паломничества краеведов, туристов, художников и любителей старины. Чем же он привлекает внимание?

ТИПОВАЯ ПОСТРОЙКА НАЧАЛА ПРОШЛОГО ВЕКА

Памятная доска Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Краеведческий интерес к дому Медведевой возник несколько лет назад, когда в городе стало популярным новое явление - пешие экскурсии. Тогда воронежцы обратили внимание на колоритный особняк с бревенчатым вторым этажом, резными деревянными наличниками и витыми подпорными решетками балкона.

- В объемно-планировочные решения и в оформление фасадов внесены элементы рационализма, свойственные архитектуре начала XX века. Фасады дома выполнены в формах поздней эклектики, включают отдельные элементы классицизма, русского стиля, модерна, неорусского стиля, - пишет о доме Павел Попов в книге «История города в названиях улиц».

... и предупреждающая записка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Перекресток, где расположена усадьба Медведевой, раньше назывался Тычком. Дом расположен на красной линии улицы, со двора к нему примыкает ветхая двухэтажная служба с поздней пристройкой.

На стене дома размещена памятная табличка, которая сообщает, что дом построен в 1914 году и принадлежал жене надворного советника Марии Медведевой. У парадного подъезда на сигнальных лентах висит листок, сообщающий, что постройка ветхая, парковать у ее стен машины и тем более входить внутрь – опасно.

Подпорная решетка балкона Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Подобные постройки, по словам краеведов, были типичны для начала прошлого века. Первый кирпичный этаж занимала прислуга, на втором деревянном этаже размещались жилые комнаты. Но в современном Воронеже, пережившем жесточайшие бои в годы Великой Отечественной войны, такие усадьбы стали редкими. Несколько лет назад общественность Воронежа инициировала рассмотрение вопроса о постановке дома на государственную охрану, как обладающего признаками объекта культурного наследия. Однако экспертный совет инициативу не поддержал. Среди мотивов отказа назвали ветхое состояние постройки, отсутствие уникальности и связи с историческими личностями. Не отметился в доме Медведевой и никто из знаменитостей.

Причудливые скворечники Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Действительно, подобных домов типовой застройки начала 20 века в Воронеже достаточно. Их можно найти на улицах 25 Октября, Ремесленной горе и других. Но здесь дом органично вписался в колоритный участок старого Воронежа, претендующий на туристическую зону. Рядом расположена лестница, ведущая к проспекту Революции, мощеный спуск, чуть дальше в шаговой доступности – дом купца Гарденина, Тихвино-Онуфриевский храм, - считает историк Владимир Размустов, создатель паблика «Заповедный Воронеж» и автор туристического проекта «Прогулки историка». – Снос усадьбы и строительство на ее месте высотки «убьет» всю улицу Помяловского. Очарование старого тихого центра будет утеряно окончательно… Бульвар Помяловского хорошо бы не застраивать точечно высотками, а благоустроить как историко-туристическую зону.

Лестница внутреннего дворика Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПЕРВЫЙ ПУНКТ СВЯЗИ В ОСВОБОЖДЕННОМ ГОРОДЕ

В том, что строители давно положили глаз на этот участок, сомневаться не приходится. На кадастровой карте города эта территория значится под многоэтажную застройку. Тот факт, что дом с земельным участком находится в границах объекта архитектурного наследия «Культурный слой Воронежа», как показывает опыт, застройщиков не слишком ограничивает. Прямо под боком дома Медведевой уже стоит высотка. А несколько лет назад к жильцам этого и соседних домов наведались люди с оружием.

- Настоятельно «рекомендовали» обменять жилье на новые квартиры, - рассказал «Комсомолке» Григорий Голованев из дома №39 по Помяловского, где сегодня проживают пять семей. – Мы тогда срочно приватизировали квартиры. С тех пор предложений о переселении не поступало.

Флигель усадьбы Медведевой Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Григорий Анатольевич живет здесь 17 лет, за эти годы хорошо изучил историю окрестностей и конкретного - своего дома. А дом-то этот еще та достопримечательность! Одноэтажная кирпичная постройка в начале прошлого века входила в одну усадьбу с домом Медведевой и являлась его флигелем. Во время Великой Отечественной войны во двор упала бомба, повредив одну из стен.

- Сразу же после освобождения Воронежа от фашистов в нашем доме разместился первый пункт телефонной связи с Москвой. На дворе были конюшни егерской службы, на наш адрес доставляли первую корреспонденцию из столицы. Две ныне покойные бабушки из нашего дома работали на этом связном пункте.

Григорий Голованев хорошо знает историю дома Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

АТМОСФЕРНЫЙ ПАТИО

На территории бывшей усадьбы Марии Медведевой находится внутренний дворик. Он расположен на террасе, за подпорной стеной из красного кирпича. К нему ведет крутая бетонная лестница. Уже в советское время жильцы дома оборудовали в стене входы в погреба, а на «втором этаже» - сарайчики. Сегодня все они заброшены, стена дала трещины и накренилась, а двор густо зарос кустарником. Чего не скажешь об участке соседнего 39-го дома.

Душевное патио Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Вот потихоньку разгребаю тут завалы, - говорит Григорий Анатольевич. – Вывожу мусор. Оборудовал беседку для гостей. Есть мангал и даже небольшой бассейн.

Хранитель Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ХРАНИТЕЛЬ ДОМА

Замечено, что расселенные опустевшие дома быстро превращаются в руины. Вместе с последними жильцами их, словно, покидает душа. Но вопреки этой истине дом Медведевой не выглядит мертвым. Стекла целы, двери закрыты на замок, на окнах еще висят занавески и даже термометры. С торца дома на стене пара причудливых скворечников. Может быть, он не так и пуст, как кажется?..

Внутри пристройки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Мы уже собирались уходить со двора, как из приоткрытой двери пристройки раздался твердый хозяйский голос: «Мя-я-у». Вслед за ним из сумрака помещения появился серый заспанный и вполне упитанный котяра. Так вот какой ты, хранитель дома Медведевой.

Многоэтажка "придавила" домик Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

О том, как в центре Воронежа разрушается другой истоический особняк, кстати, находящийся под охраной, читайте в нашем материале.