Исторический особняк в центре Воронежа разрушается, став притоном для мародеров и бомжей

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

Воронежские активисты обратились в Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области с жалобой на ужасное состояние исторического особняка на улице Первомайской, 10.

ИЗ ДОМА ВЫНЕСЛИ ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

Трехэтажный особняк, предположительно, постройки в конце XIX – начале XX веков опустел несколько лет назад, когда его покинули последние расселенные по причине аварийности здания жильцы. И тут же к нему проявили интерес вандалы: с крыши начали снимать железо, внутри постройки срезали все металлические конструкции. Доделали дело хулиганы и бомжи. Первые побили окна, вторые приспособили постройку под притон. Местные жители признаются, что это место давно стало объектом притяжения всякого рода маргиналов, а для добропорядочных воронежцев – источником опасности.

Особняк словно декорация к фильму ужасов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Особняк между тем интересен не только своими архитектурными деталями, но и историей. О ней еще два-три года назад можно было прочитать на установленной на стене мемориальной доске. Она сообщала, что с 1930 по 1940 гг. здесь жил И.Н. Базилевский (свмч Измаил Карагандинский). В 1940-м Измаила Николаевича обвинили в антисоветской агитации и репрессировали, сослав в лагерь в Казахстан. В 1941-м священника расстреляли в Карлаге. Память о нем увековечила дочь, изготовив и установив за свой счет гранитную табличку.

- Мемориальная доска исчезла в период ковидных ограничений, когда я «прогулок историка» не проводил как человек ответственный. В начале 2020-го памятная доска была, в начале 2022 мы ее уже не обнаружили, - рассказал Владимир Размустов, историк, автор паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «Вконтакте» и организатор городских экскурсий «Прогулки историка».

Крыши нет, окна побиты... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

СТЕНЫ ВОТ-ВОТ ЛОПНУТ

Чтобы понять, насколько печально состояние дома, не надо быть экспертом. Сегодня на особняке практически нет крыши, разбиты все окна, внутри – груды мусора, как и вокруг дома. С внутренней стороны подойти к нему совершенно невозможно – местные превратили двор в свалку из строительного мусора и порубочных остатков.

во дворе свалка мусора... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы рассказывают, что еще в те времена, когда дом был жилым, в нем начали трещать стены и перекрытия. Жильцы были вынуждены ставить подпорки. Теперь же разрушение значительно ускорилось. С одной стороны несущая стена здания выгнулась дугой и вот-вот лопнет.

несущая стена выгнулась и вот-вот лопнет. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- На основании письма физического лица Управление с учетом действующего моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий обратилось в правоохранительные органы по факту неудовлетворительного состояния объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1930 по 1940 гг. жил И.Н. Базилевский (свмч Измаил Карагандинский)» (г. Воронеж, ул. Первомайская, 10), - сообщили в Управление по охране ОКН Воронежской области По итогам рассмотрения материалов органами полиции возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

А в окне пригорюнившись сидит оставленная жильцами кукла Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Значит ли это, что домом начнет кто-то заниматься не только на бумаге? Не известно. Но, если не принять мер сейчас, то скоро охранять будет уже нечего.