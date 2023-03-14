Сенатор Сергей Лукин: Развитие современного формата арендного жилья имеет высокую социальную значимость для регионов России

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13 марта в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению сенаторы заслушали информацию, представленную генеральным директором публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшатом Шагиахметовым и заместителем генерального директора Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Денисом Филипповым.

По мнению Сергея Лукина, применение такого инструмента, как арендное жилье, может служить решению важных государственных задач, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

«Ильшат Шагиахметов в своем докладе, посвященном перспективам деятельности Фонда развития территорий, обозначил весьма тревожную тенденцию. Темпы переселения граждан из аварийных домов отстают от темпов нарастания аварийного жилищного фонда. Ежегодно аварийным признается около 2,5 млн кв.м жилья. При этом средств, выделенных из федерального бюджета, недостаточно для того, чтобы решить проблему кардинальным образом. Как нас проинформировал руководитель ППК «Фонд развития территорий», сегодня в домах, признанных аварийными, продолжает жить около миллиона граждан Российской Федерации. Это важные цифры, которые говорят о том, что нам необходимо рассматривать альтернативные пути решения жилищного вопроса», - заявил Сергей Лукин.

Сенатор предложил выработать механизм, который бы предусматривал как участие инвесторов в строительстве современного и комфортабельного арендного жилья, так и поддержку со стороны государства, а также промышленных предприятий, заинтересованных в закреплении кадров.

В настоящее время, согласно оценке экспертов, срок окупаемости строительства арендных домов может составлять порядка двадцати лет, что фактически переводит эти проекты для потенциальных инвесторов в разряд убыточных.

Между тем, уверен Сергей Лукин, социальная значимость развития формата арендного жилья очень высока.

Исследования, проведенные ВЦИОМ, свидетельствуют о том, что около 40% россиян в настоящее время не могут позволить себе приобрести жилье с помощью ипотечного кредита, даже если бы ипотечная ставка была нулевой.

Также регионы отмечают фактическое отсутствие маневренного жилого фонда, который мог бы использоваться в процессе расселения аварийного жилья и решении других потребностей муниципалитетов. При этом одной из основных проблем, не позволяющих осуществить создание маневренного фонда, заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал отсутствие возможности привлечения кредитных средств, предоставляемых по низкой процентной ставке на долгий срок.

Денис Филиппов, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, поделился опытом применения в рамках пилотных проектов различных видов аренды, от коммерческой до льготной. С 2016 года госкорпорация реализовала 16 пилотных проектов арендного жилья, нацеленных на корпоративных клиентов, студентов и научных работников, а также участников региональных льготных программ для отдельных категорий граждан. Арендные дома появились в семи регионах России - в Москве, Приморском крае, Тюмени, Екатеринбурге, Сахалинской области, Республике Саха, (Якутия), а также в Воронеже – здесь часть квартир в ЖК «Современник» была передана региону для программы льготной аренды. По ее условиям оплату арендной ставки в равных долях субсидируют Фонд ДОМ.РФ и областное правительство.

Сергей Лукин в ходе обсуждения акцентировал внимание на том, что необходимо выработать такой финансовый механизм строительства арендного жилья, который бы позволил создать жизнеспособную экономическую модель осуществления проектов. Для этого, по мнению сенатора, могут рассматриваться самые разнообразные инструменты. Например, налоговые преференции со стороны региональных властей, в частности, касающиеся налога на имущество, а также бесплатное предоставление субъектом РФ земельного участка для создания арендного жилья и использование инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ при строительстве инженерных сетей.

Также Сергей Лукин отметил, что во многих регионах остро ощущается нехватка квалифицированных кадров, справиться с которой могла бы помочь продуманная жилищная политика.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 февраля заявил, что в России необходимо запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.

При этом крупные предприятия, относящиеся к другим ключевым отраслям экономики, зачастую готовы участвовать в создании арендных домов для своих сотрудников – это также подтверждается опытом института развития ДОМ.РФ, осуществившим совместные проекты с такими компаниями, как Сибур и Роснефть.

Сергей Лукин отметил, что задача привлечения и закрепления на производстве молодых и перспективных специалистов является сегодня приоритетной, в том числе и для Воронежской области, и большое значение при этом имеет обеспечение сотрудников комфортабельным жильем.

«Мировой опыт убедительно свидетельствует о том, что в ходе решения жилищной проблемы мы неизбежно придем к необходимости поддержки развития современных форматов арендного жилья на государственном уровне. Безусловно, первоочередное внимание сегодня уделяется выполнению уже принятых государственных программ. При этом необходимо также работать на перспективу, стратегически рассматривая пути формирования цивилизованного рынка аренды», - подытожил сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская