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Общество29 ноября 2022 13:55

Воронежцам предлагают разбирать квартиры, как горячие пирожки

Распродажу квартир готовит один из крупнейших застройщиков – ДСК к Ярмарке недвижимости «Черноземье-2022». Она пройдет 3 декабря в Event Hall Expo (сити-парк «Град»). Будущих покупателей ждут ошеломительные акции и скидки
Источник:kp.ru
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Ежегодная декабрьская распродажа стала доброй традицией воронежского строительного сообщества. На Ярмарке «Черноземье» представляют новинки рынка жилой недвижимости и квартиры в новых позициях уже полюбившихся ЖК.

Чтобы из года в год удивлять потенциальных покупателей, застройщики каждый раз идут на все большие уступки и делают все более заманчивые предложения.

Так, покупатели могут получить скидку 3% при переезде из старой квартиры в новое жилье, до 5% при покупке квартиры без привлечения кредитных средств. А для тех, кто все же планирует воспользоваться ипотекой – ДСК может субсидировать часть процентной ставки. Специалисты ДСК бесплатно проведут электронную регистрацию перехода прав собственности по договорам купли-продажи или долевого участия на вновь приобретаемые квартиры.

Скидка предусмотрена и на паркинг. Покупатели трехкомнатной квартиры в ЖК «45 Стрелковой дивизии»* получат скидку 100 тысяч рублей на машино-место в подземной парковке**.

Шоу-открытие и старт продаж начнутся в 11:00. Прием посетителей – до 17:00. В ходе работы покупателей будут консультировать профессиональные эксперты по продажам и ипотечному кредитованию. Год от года Ярмарка недвижимости проводится для того, чтобы мечта о новой квартире для многих уже сегодня стала реальностью.

* Застройщик - ООО «СЗ «Арт-Финанс». Заказчик строительства: АО «СЗ «ДСК». Реализация квартир: ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

** Не является публичной офертой. Количество квартир, машино-мест, ЖК, участвующих в акциях, и сроки проведения акций ограничены. Подробные условия – в офисах ДСК или по телефону +7 (473) 263-99-77.

Реклама. АО «СЗ «ДСК»

БИЗНЕС-ПРЕСС