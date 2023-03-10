Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов: «В регионе увеличат финансирование социально значимых статей бюджета на 2023 год»

фото: Воронежская областная Дума

9 марта на заседании регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Благодаря корректировкам в регионе существенно увеличат финансирование социально значимых статей бюджета на 2023 год, отметил спикер регионального парламента.

Доходы региональной казны в 2023 году в целом увеличиваются на 430 млн рублей, расходы – почти на 23 млрд 678 млн. Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, дефицит является исключительно техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования, в том числе за счет остатков средств прошлого года.

Основной блок изменений связан с увеличением расходов по приоритетным направлениям за счет остатков средств с прошлого года и перераспределения финансирования между департаментами на общую сумму 23 млрд 248 млн рублей.

Так, 1 млрд 415 млн рублей из этих средств направляется на рост зарплат в связи с досрочным увеличением оплаты труда «неуказным» категориям работников бюджетной сферы с 1 января этого года на 5,5%.

– Увеличены на 1 млрд 997 млн рублей ассигнования на адресную программу капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры региона. С учетом этих средств финансирование программы составит 4 млрд 84 млн рублей (это выше уровня прошлого года на 21,3%). Еще свыше 1 млрд 437 млн рублей из областного бюджета распределят на финансирование областной адресной инвестиционной программы. Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году, с учетом данных изменений составит 31 млрд 54 млн рублей (федеральные средства – 6 млрд 866 млн рублей, областные средства – 24 млрд 188 млн рублей), – рассказал Владимир Нетёсов.

1 млрд 128 млн рублей дополнительно получит департамент промышленности и транспорта на приобретение автобусов для пассажирских перевозок в рамках программы развития транспортной системы.

Департаменту дорожной деятельности распределили 1 млрд 735 млн рублей, из которых 800 млн поступит на ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, а 700 млн рублей – модернизацию дорог общего пользования местного значения.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики получает почти 899 млн рублей на реализацию различных мероприятий. Из них 500 млн поступит на приобретение коммунальной техники и оборудования практически всем муниципальными образованиями региона, около 125 млн – городскому округу город Воронеж на содержание зеленых зон, более 109 млн рублей на создание благоустроенных общественных пространств в Павловске, почти 35 млн рублей на благоустройство улиц в Анне и около 30 млн – на благоустройство территории сквера «Патриотов» в Поворино. Также почти 72 млн рублей направят на пополнение аварийного запаса необходимым оборудованием для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воронежской области.

Департаменту образования направляется дополнительно свыше 337 млн рублей. В том числе, 128,5 млн на ремонт школ в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», 100 млн рублей федеральным ВУЗам на создание исследовательских центров, научных лабораторий, учебно-производственных комплексов в организациях высшего образования. Еще 35 млн рублей будет распределено на реализацию плана мероприятий по проведению на территории региона Года педагога и наставника, а 18,5 млн – на поддержку одаренных детей.

Более 520 млн рублей поступит департаменту здравоохранения. В том числе 238,4 млн рублей на усиление службы крови, увеличение охвата иммунизации детей, развитие сети учреждений здравоохранения, 126,3 млн рублей на социальные выплаты отдельным категориям медиков, оказывающих гражданам не входящую в базовую программу ОМС скорую медпомощь и первичную медико-санитарную помощь, и еще более 17 млн рублей – на приобретение трех модульных ФАП.

Кроме того, департаменту соцзащиты направят 242,8 млн рублей, в том числе на оказание различной помощи семьям мобилизованных граждан (213,5 млн) и увеличение ассигнований на дополнительную меру соцподдержки в виде денежной компенсации в размере 50% расходов за обучение каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в организациях профессионального образования на платной основе (14,3 млн рублей).

Департамент культуры сможет направить еще 160,7 млн рублей на реализацию профильных мероприятий. Из них 76,6 млн рублей на мероприятия в сфере культуры и кинематографии, в том числе на проведение юбилейных и значимых мероприятий, развитие театрально-концертной и музейной деятельности, 65,6 млн на проведение полного цикла ремонтных работ и закупки оборудования в рамках реализации национального проекта «Культура» и закупку оборудования для муниципальных учреждений культуры, капитальный ремонт которых был проведен в предыдущие годы (это затронет Рамонский, Бутурлиновский, Бобровский, Калачеевский, Грибановский районы и г. Воронеж).

Кроме того, 13 млрд 394 млн рублей направят на увеличение резервных средств бюджета региона с целью дальнейшего направления на софинансирование поступлений федеральных средств, поддержку мероприятий и участников СВО, помощь муниципалитетам, содержание пунктов временного размещения граждан и другие актуальные задачи.