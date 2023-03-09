Семь из десяти воронежских банковских клиентов пользуются мобильным приложением

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Мобильное приложение ВТБ в конце 2022 года использовали 71% клиентов банка в Воронежской области – на 3% больше, чем в 2021 году. Жители чаще всего предпочитают оформлять дистанционно потребительские кредиты, открывать депозиты, совершать переводы, а также оплачивать покупки.

В декабре воронежцы оформили онлайн 86% кредитов наличными – за год доля подобных операций выросла почти вдвое. В конце минувшего года пользователи в регионе дистанционно открыли 88% накопительных счетов и 63% депозитов. Интерес жителей к возможностям оформления вкладов онлайн за год вырос на 9%.

Общее число пользователей мобильного приложения и интернет-версии ВТБ Онлайн в Воронежской области достигает почти 200 тыс. человек. Такой показатель на 19% превышает итоги 2021 года.

«Время – очень ценный ресурс, и мы помогаем клиентам беречь его. Дистанционные сервисы выбирает все больше пользователей: ведь быстрее и проще оплатить счет за ЖКУ или детский сад в приложении или интернет-банке. Функционал достаточно широк и постоянно совершенствуется: помимо привычных платежных операций доступны переводы и заявки на любые виды кредитов. Жители области высоко оценивают дистанционный сервис: в 2022 году возможностью оформить только сберегательные продукты воспользовались почти 30 тысяч раз», – отметил Владимир Пенин, управляющий банка в Воронежской области, вице-президент.

Банк запустил новое мобильное приложение в 2020 году. Помимо финансовых услуг, в приложении доступны небанковские сервисы, в том числе «Мой авто», «Для дома», сервисы для самозанятых. Число опций для обеспечения безопасности пользователей продолжает расширяться – клиенты могут самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. В 2022 году доля продуктов, открытых онлайн среди частных клиентов банка, выросла в 1,5 раза. Дистанционно пользователи оформили почти половину розничных продуктов. Общее число пользователей приложения превышает 12 млн человек.